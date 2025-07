El titular de la AMIA alertó por el “odio antijudío” y la “infiltración iraní”

El el marco del 31° aniversario del atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, el titular de la entidad, Osvaldo Armoza, apuntó contra Irán y apeló a que “el silencio no se vuelva olvido, y la memoria no se reduzca sólo a una ceremonia”.

“En este mismo lugar, en cada acto, dijimos claramente que Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos”, exclamó desde el escenario central.

El sonido de la sirena nos estremece a las 9.53, la hora exacta del atentado. La impunidad sigue, el terrorismo también. Comienza el acto con la conducción de Mariana Fabbiani y el mensaje de Jennifer Dubín, recordando a su padre, quien tenía 31 años en el momento que fue…

Además, indicó que “la justicia de nuestro país dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes, en la planificación y ejecución del atentado mediante su brazo armado, la organización terrorista Hezbollah, de la misma manera que lo hicieron dos años antes, contra la embajada de Israel en Buenos Aires”.

Durante todo este tiempo también hemos tenido que llorar la partida de muchos familiares que, después de haber luchado tanto, se fueron sin haber visto justicia. A ellos que nos guiaron durante tantos años y que ya no están, hoy también queremos rendirles homenaje. #AMIA31años

“Interpol convalidó las conclusiones de la investigación, y estableció las alertas rojas para la captura internacional de los acusados. El año pasado, la Cámara Nacional de Casación Penal dictó un fallo ejemplar, en el que volvió a confirmar la responsabilidad de Irán y Hezbollah en los ataques terroristas de 1992 y 1994”, recapituló.

Así las cosas, puso de relieve que “este veredicto, no sólo ratificó los motivos del atentado, sino también, por qué Argentina fue el blanco elegido. Es crucial aprender del pasado y que nuestras autoridades tomen medidas para que nunca más suceda. El terrorismo está más activo que nunca”.

“Mohsen Rabbani, exagregado cultural de Irán, y Salman Raouf (El Reda), miembro de Hezbollah, fueron los principales coordinadores del ataque. Sorprendentemente, Rabbani aún posee propiedades en Argentina. Respecto a Salman Raouf, Estados Unidos también lo busca por terrorismo desde el año pasado. Hacemos un llamado a nuestro gobierno y al de EEUU para que trabajen juntos, y logren que ese asesino enfrente la ley”, exhortó el referente de la comunidad judía.

Luego reconoció que “nos sigue preocupando la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”.

“El atentado contra la AMIA no puede ser comprendido como un hecho aislado. Debe entenderse a nivel regional, en el marco de una política sistemática de penetración, cuidadosamente articulada desde Teherán y ejecutada a través de una red clandestina, que actúa bajo coberturas diplomáticas, religiosas y culturales”, acotó, para luego advertir que “esa amenaza está viva, activa y se adapta a las condiciones de cada época”.

Escuchamos los nombres, apellidos y edades de las 85 víctimas fatales. Respondemos diciendo PRESENTE. Encendemos una vela y colocamos una flor en memoria de cada una de esas historias brutal e inútilmente interrumpidas. #AMIA31años

“Sólo una cooperación internacional seria y sostenida, basada en el intercambio de información, la prevención efectiva y el compromiso político, podrá ofrecer una respuesta a la altura del desafío”, enfatizó Armoza.

En otro tramo de su mensaje, consideró que “en nuestro país necesitamos medidas adicionales. Argentina debe designar a las Fuerzas Quds, Guardia Revolucionaria de Irán, como organización terrorista”.

“Se requiere también capacitar al Poder Judicial en esta materia y que el Poder Legislativo instrumente leyes modernas para combatir el terrorismo. Argentina sigue con herramientas obsoletas y sin contar con una ley específica para prevenir y enfrentar este flagelo”, puntualizó.

“Hoy les volvemos a rendir homenaje a quienes debían seguir con sus vidas, y recordamos también todo el amor que esas 85 personas recibieron de ustedes, sus familiares, amigos y compañeros.

Una vez más, muchas gracias a todos por estar hoy acá.

Gracias por seguir diciendo… pic.twitter.com/V7sbOCzRfr — AMIA (@InfoAMIA) July 18, 2025

También puso de relieve que “en universidades, redes sociales, medios de comunicación e incluso en parlamentos de países democráticos se han naturalizado discursos de odio antijudío. No hablamos de críticas a Israel, que son legítimas en cualquier democracia, sino de expresiones que celebran la violencia y que convierten la demonización de los judíos en una bandera ideológica”.

“Esta ola de antisemitismo, disfrazada de causa progresista o resistencia geopolítica, es una amenaza para todos. Cuando el antisemitismo se normaliza, ninguna sociedad está a salvo”, aseveró.

“Cuando repasamos estos 31 años, podemos sentir que ya no queda nada por decir, podemos preguntarnos ¿qué sentido tiene volver a reunirnos una fría mañana de julio para reiterar este acto? Pero aquí estamos. Arropando a los familiares y sobrevivientes. Acompañándolos para que sepan que no están solos. Cuanto más tiempo pase, estaremos más comprometidos con la memoria y la Justicia. Todavía no pudimos vencer a la impunidad, pero no nos derrotaron. No lograron callarnos. Seguiremos juntos y de pie”, completó.