Villarruel increpada por propagandista de Milei: “Nada de eso ha sido cierto”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, vivió un incómodo momento mientras recorría el Predio Ferial de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en el marco de las celebraciones por la Fiesta Nacional del Poncho.

El cronista de un medio regional la consultó por la indisimulable ruptura con Javier Milei, al exponer: “Sabe que es inevitable preguntarle qué lío que se armó”, aunque la respuesta de la número dos del Poder Ejecutivo fue evasiva: “Pero hoy es la Fiesta del Poncho y todo lo demás puede esperar”.

De todos modos, apareció en escena un reportero del medio libertario La Derecha Diario, quien espetó: “¿Qué se siente? ¿No sentís que traicionaste a 15 millones de votantes y que traicionaste a Milei?”.

“No me parece que esa sea una pregunta que me tengas que hacer porque la verdad es que nada de eso ha sido cierto”, contestó la titular del Senado, ya visiblemente incómoda.

No contento, el propagandista mileísta arremetió: “Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confió en vos”.

“Lo que se hable en el día de hoy tiene que ser sobre lo que les da trabajo a miles de catamarqueños. Eso es súper importante”, matizó Villarruel.

