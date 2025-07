Tragedia en La Plata: Un nene de 2 años fue asesinado por tres perros pitbull

Un horroroso hecho sucedió en las últimas horas en La Plata donde un nene de apenas 2 años de edad fue asesinado a mordiscones por tres perros pitbull.

Todo comenzó durante la tarde del domingo, cuando los padres no hallaban a Valentíno Gael Incata Dávila por ningún lado y denunciaron su ausencia de la zona de las calles calles 431 y 182, en Arturo Seguí, localidad de la zona noroeste del distrito de la capital bonaerense.

A partir de ellos se inició una búsqueda con rastrillajes por la zona que concluyó ya entrada la madrugada de este lunes: el cuerpeo del niño fue hallado en medio de una plantación de berenjenas, a unos 250 metros de su vivienda, ya que se trata de una zona de quintas y parte del cordón florifrutihortícola platense.

Según se supo en esos momentos, el cuerpito de Valentino presentaba a simple vista lesiones compatibles con mordeduras de perro, por lo que se convocó al SAME que solo pudo constatar el fallecimiento del menor.

El caso recayó en la UFI Nº 16 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien inició una causa por “averiguación de causales de muerte” y ordenó el trabajo de la Policía Científica en el lugar.

El fiscal supo que el nene a las 16 horas de este domingo había quedado al cuidado de su abuela y de sus hermanos, de 14 y 12 años, y que al regresar a las 18 constató su ausencia, por lo que en ese momento se inició su búsqueda.

Vale decir que los propietarios de los perros que atacaron a Valentino son vecinos de esta familia, y contaron que no estaban en el lugar al momento del ataque: “Nosotros no estábamos acá; yo salí a las 17.30 porque había ido a comprar pizza para mi hijo y cuando estaba volviendo por la ruta me llamaron diciendo que Valentino estaba perdido y vinimos rápido para buscarlo”, dijo Pedro.

Paulina, por su parte, aseguró tener una relación cercana con la mamá del nene fallecido: “El niño siempre salía con el perro que tienen, un rottweiler. Siempre estaba aquí yo para verlo”, contó, en diálogo con Telefé.

“Nunca pasó una cosa así, los perros sabían salir pero la gente nunca me dijo que los quisieran morder. Ladraban pero no mordían”, agregó Pedro, quien explicó que deja a sus perros sueltos durante el día para que protejan sus invernáculos del daño que otros animales puedan provocarle, y que a las 7 de la tarde “los encierro”.

Vale decir que ambos fueron imputados por el ataque fatal al nene de 2 años, aunque la investigación sigue avanzando a la espera de los resultados de diferentes peritajes y aún no se modificó la carátula de la causa.

Todo esto es porque aseguraron no haber visto rastros de sangre en los perros en las horas posteriores al hecho, y ese es un punto a tener en cuenta: de allí que Condomí haya ordenado tomar muestras de ADN a los animales.