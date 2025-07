La máxima competencia internacional de motos vuelve a Buenos Aires

El MotoGP, el evento internacional de la máxima categoría de carreras de motos, vuelve al Autódromo porteño tras 28 años y se correrá en 2027, año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte.

La competencia volverá a poner a la Ciudad como líder en el mapa internacional del deporte y también atraerá el turismo, impulsará la economía y creará empleos. Además, al potenciar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en Villa Riachuelo, contribuirá con las medidas que impulsa el Gobierno porteño para desarrollar el Sur de la Ciudad.

The #ArgentinaGP🇦🇷 will have a new home from 2027: Buenos Aires! #MotoGP pic.twitter.com/dafvwCxMMn