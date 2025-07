Con aires de virrey, el futuro embajador de EEUU prometió “vigilar” provincias

El futuro embajador de Donald Trump en Argentina, Peter Lamelas, declaró este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos para defender su nominación y en una anticipada intromisión consideró que la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, “tiene que recibir la justicia que merece”.

“Ha sido procesada y declarada culpable de fraude por no uno, sino dos tribunales. Nuestra versión del Tribunal Supremo la declaró culpable. Si no fuera política, estaría en prisión. Está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”, enfatizó.

Acto seguido, recalcó: “Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento. Y Dios sabe si estuvo involucrada en la muerte del fiscal (Alberto) Nisman. Aplaudo los esfuerzos de (Javier) Milei para llegar al fondo de esto. Creo que necesitamos continuar investigando quién tuvo la responsabilidad por las bombas. Hay una orden de arresto contra miembros de Hezbollah”.

“Mi función también consiste en salir al campo y asegurarme de que erradicamos la corrupción y apoyamos a Milei y al Gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado de AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”, insistió.

At Mar-a-Lago last week, I spoke with Javier Milei. He’s a leader on a mission to free his country from decades of socialism and mismanagement. Like President Trump, Milei understands that prosperity starts with smaller, efficient government. That’s why Trump created the… pic.twitter.com/JCt7nkFAje