Zabaleta vapuleó a La Cámpora: “Policía ideológica y sin legitimidad”

El exministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, fundamentó su decisión de ir por una tercera vía electoral en las eleciones bonaerenses y le reclamó a La Cámpora que deje de ejercer el rol de “policía ideológica”.

“No es una avenida del medio, sino que está del otro lado de este Gobierno” y también distanciado de “un peronismo vinculado al trotskismo, cerrado y sin legitimidad”, explicó al aludir a la propuesta de Somos Buenos Aires.

Asimismo, puso de relieve que “es un lugar transversal y logramos concluir muchos que dejamos de sentirnos contenidos en el peronismo. No es una avenida del medio, sino que está en la otra vereda de este gobierno que todos los días ajusta y no le pone un hombro a ningún productor rural”.

“Y del otro lado un peronismo vinculado al trotskismo, cerrado y sin legitimidad. A los empujones apagando la luz para meter candidatos y conservar un espacio de poder cada vez más chico que no se amplía, no interpela y fundamentalmente no mira al vecino de a pie”, advirtió el primer candidato a concejal de Hurlingham.

Acto seguido, disparó: “Hay que salir de ahí. Es perverso y fue gran parte responsable de lo que hoy deviene en este gobierno con Milei con la motosierra. Hay que hacerse cargo y ponerle sentido común”.

“La gente está re caliente. Está cagada a palos”, acotó en declaraciones radiales, para luego instar a “no tenerle miedo al debate público”.

“Es peor que con los mismos de siempre ¿Cómo puede terminar bien esto si arranco de esta forma?”, inquirió sobre el armado de Fuerza Patria.

Finalmente, cuestionó a las candidaturas testimoniales, al dar cuenta que “cuando no tenés consolidado un proyecto político y no lográs darle forma los intendentes quieren asegurar su municipio”.