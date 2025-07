Francos aseguró que “la maquinita de hacer pesos está cerrada hace rato”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó relevancia a la interna libertaria y aclaró que “cuando se conforman las listas siempre existen estas diferencias y cuestionamientos. Las aguas van a bajar”.

“Son dos personas importantes para el gobienro como Karina Milei y Santiago Caputo. No tiene sentido que las líneas de ahí para abajo estén confrontando. Eso va a pasar”, matizó.

“Hay reuniones permanentes y no veo que haya un problema por tener posiciones distintas. Salimos como espacio político de la nada y por la figura de Javier Milei”, acotó el titular de la mesa ministerial en declaraciones a la AM 950.

Así las cosas, evaluó que las diferencias “son momentos electorales. No nos pasa a nosotros solos. Al peronismo, con una trayectoria más larga, tuvo incluso más problemas al cerrar sus listas”.

En cuanto al rumbo económico, exclamó: “No creo que nosotros nos hayamos autoinfligido problemas en la economía. No es que el dólar se fue a 3 mil pesos. Siempre estuvo dentro de las bandas”.

“Lo importante es que Argentina a través de las medidas del Gobierno tiene una base monetaria que no se mueve y una cantidad de dólares que respalda esa base monetaria. No puede haber ninguna sorpresa”, aseveró.

En igual tenor, dijo que “no nos preocupa la volatilidad transitoria, sino que nos ocupa”.

Consultado por la idea de mantener un dólar a $ 1300 hasta octubre, el titular de la mesa ministerial nacional indicó que “el Gobierno estableció un sistema y mientras estemos dentro de ese esquema de bandas no me hago problema. La maquinita de hacer pesos está cerrada hace rato; no se va a emitir dinero”.