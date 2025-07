Intendente PRO justificó su rechazo a LLA: “Hay valores que no se pueden traicionar”

El intendente de Junín y candidato a senador bonaerense por Somos Buenos Aires, Pablo Petrecca, aclaró que su postulación por la cuarta sección no es “testimonial”, por lo que en caso de ganar dejará la jefatura comunal para asumir el escaño en la Cámara alta de la Provincia.

“Cada decisión que he tomado en particular y como equipo la he cumplido, así que sin duda que eso va a ser así también”, enfatizó el dirigente PRO que no avaló la fusión con La Libertad Avanza.

Por otra parte, indicó que “los que habitamos la provincia de Buenos Aires vemos la gestión lamentable que tiene el gobernador”.

“Los que vivimos, los que gestionamos permanentemente en una ciudad, vemos las consecuencias de esas malas políticas. Y una ciudad como Junín, si bien está creciendo, se encuentra siempre limitada cuando encuentra una provincia tan mal administrada”, explicó Petrecca.

“El objetivo de este caso es poder llevar parte del modelo que estamos llevando adelante hace diez años en nuestra ciudad, de transformación, de cambios, de transparencia, de hechos concretos, de trabajar con el privado, con inversiones claras, para poder trasladarlo a la provincia de Buenos Aires”, enfatizó en declaraciones a Radio Mitre.

En cuanto al armado de Somos Buenos Aires, destacó que “tenemos nueve intendentes que representamos más del 60 % del padrón electoral, donde nuestra identidad son los valores, los hechos concretos. Cada uno de estos municipios han sido transformados desde que estamos en la gestión y esto le ha cambiado la vida de la gente”.

“Somos los mismos que venimos trabajando desde el año 2015 en lo que antes era Juntos por el Cambio”, graficó Petrecca, quien aclaró que continúa en el mismo espacio “pero con otro nombre” y remarcó que no se unió a La Libertad Avanza porque “es muy difícil acordar con alguien que no te quiere”.

“Lamentablemente, nunca hemos sido bienvenidos a una Libertad Avanza y hay valores que no podés traicionar. La libertad y el respeto, son esenciales, no pueden atropellarse. Es muy difícil planificar una ciudad, es muy difícil gobernar y hablar de políticas de largo plazo cuando desde ese lugar sabés que te votan en contra y que no podés formar equipos”, concluyó.