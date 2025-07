Magario llamó a “frenar a Milei para terminar con el ajuste y la recesión”

La vicegobernadora Verónica Magario junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrieron la primera edición de "Hecho en MTZ", una mega exposición gratuita que reúne a PyMEs, cooperativas, grandes empresas, instituciones educativas y a toda la comunidad en un espacio pensado para celebrar y resaltar el talento matancero.

“Esto una iniciativa absolutamente innovadora para nosotros, estamos mostrando lo que producimos. Acá están los hombres y mujeres que tienen empresas desde hace muchísimos años en La Matanza”, dijo Magario ante los presentes que colmaron el predio de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).

La vicegobernadora recordó que La Matanza sigue siendo uno de los mayores fabricantes de calzado en el país. “Somos, fuimos y seguiremos siendo los mayores productores de calzado en la Argentina”, afirmó.

Verónica Magario sostuvo que la apertura de importaciones del gobierno de Javier Milei está destinado a destruir la industria argentina. “A destruir lo que ustedes construyeron durante muchísimos años. A destruir el trabajo argentino”, afirmó.

Y agregó: “En Argentina cerraron 31 mil pymes y cierran 31 pymes por día. Esa caída sigue, y va a continuar”.

“¿Nuestras empresas no venden, y por qué no venden? Porque no hay consumo. ¿Por qué no hay consumo? Porque el salario está cada vez más deprimido. ¿Y por qué el salario está cada vez más deprimido? Porque hay ajuste permanente”, afirmó Verónica Magario en otro tramo de su discurso.

La vicegobernadora bonaerense y candidata por la Tercera sección electoral solicitó sumar las fuerzas de distintos sectores para ponerle un freno a Javier Milei. “Hay que parar este ajuste y recesión que lo único que va a traer es destrucción de la industria”, sostuvo.

En ese marco y en contra cara al Poder Ejecutivo, Magario pidió el acompañamiento en las urnas en las elecciones del próximo 7 de septiembre. “Vamos por un país lleno de producción, lleno de trabajo, lleno de salario digno, pero fundamentalmente lleno de derechos”, afirmó.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también apuntó contra el plan económico de Javier Milei. "Este programa económico destruye la producción, el consumo el salario, la industria, al pequeño productor rural ¿Para quién gobierna?", sostuvo.

“No es que no hay plata, el problema es quién pone los recursos y a quién va. Nunca escuché a este Gobierno decir no hay plata cuando tiene que subir la tasa de interés y favorecer a las finanzas”, dijo el Gobernador. Y agregó que el “programa económico” de Milei “es un saqueo de la producción nacional”.

Sobre el epílogo de su discurso, Axel Kicillof invitó a los presentes que sean protagonistas en las próximas elecciones del 7 de septiembre. “Hay que mostrar una realidad que es palpable de lo que está generando Javier Milei, hay que persuadir, pero sobre todo hay que sumar fuerza para ponerle un freno a Milei”, cerró.

La Expo "Hecho en MTZ" tiene como objetivo fortalecer el entramado productivo local, fomentar el consumo interno y generar vínculos entre empresas, PyMEs, instituciones educativas y consumidores.

Previamente, el intendente local, Fernando Espinoza, afirmó que La Matanza es la única ciudad de la Argentina con “dos casas de altos estudios pública, gratuita y de excelencia académica”.

“Verónica va a ser la vanguardia junto a Axel de la nueva Argentina, y nosotros vamos a estar firmes y fuertes con toda la energía para darle a ellos el triunfo más grande de toda la provincia de Buenos Aires”, afirmó el jefe Comunal.

En el evento estuvieron presentes Augusto Costa, ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, y Débora Giorgi, secretaria de producción del municipio de La Matanza.