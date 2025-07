Manuel Passaglia: “Estamos en contra de la grieta y de las anchas avenidas del fracaso”

El exintendente de San Nicolás y candidato a diputado provincial por la segunda sección, Manuel Passaglia, calificó de “impresentable” el cierre de listas del PJ y de La Libertad Avanza-PRO y lo diferenció con la propuesta de su nueva fuerza política: Hechos.

“Lo del kirchnerismo peleándose entre ellos, cortando la luz, más bajo imposible. Y los libertarios con denuncias de ventas de candidaturas, peleándose y metiendo al PRO, y llenando la lista de kirchneristas. Incluso llegar a decir que no se puede discutir a los candidatos kirchneristas que pusieron es de no creer. Después se sorprenden los políticos porque la gente no quiere ir a votar”, describió.

En cuanto a una posible polarización de la elecciones, consideró en declaraciones a Perfil que “es el negocio de ellos: pelearse. Y es lo que están haciendo”.

“Kicillof adelantó las elecciones para hablar de su gestión pero, como se dio cuenta de que no hizo nada en seguridad, está hablando de la economía de Javier Milei. Y Milei, como no tiene resultados en la economía real, habla de la inseguridad de Kicillof. Ninguno tiene nada para mostrar y se esconden detrás de la pelea. Los únicos que tenemos algo para mostrar somos nosotros con Hechos. En la medida en que estos dos monstruos no logren resultados, vamos a crecer más”, aseveró.

Luego consideró que La Libertad Avanza “sin dudas sometió” al PRO. “Lo dijimos y pasó: los libertarios los invitaron para hacer un frente anti-K pero se llama La Libertad Avanza, pintados de violeta, y hasta pidieron un 75 % de cargos de concejales. Nunca vi algo más casta que eso. Por otro lado, en la segunda sección el segundo candidato de LLA (Pablo Morillo) está en videos militando a Kicillof presidente. Ni La Cámpora se animó a tanto”, ironizó.

En tanto, proyectó que “obviamente” Hechos tendrá votos de “desencantados” del PRO. “Lo que nos pasó es que en el cierre de listas nos llamaron de los 135 distritos de la Provincia para armar listas y no lo hicimos por seriedad y para buscar una identidad. Después de las elecciones nos vamos a poner a trabajar para ampliarnos a toda la Provincia”, exclamó.

“Los votantes que no coinciden con el fanatismo y el sometimiento tienen una opción. Por otro lado, la identidad del PRO con resultados, lejos de los fanatismos, con liderazgos nuevos, hoy la representamos nosotros. Preferimos identidad a volumen. Es al revés de lo que hicieron en Somos Buenos Aires: prefirieron volumen, Manes, la Coalición, la UCR. Preferimos un proyecto claro con firmeza y liderazgo”, contrastó.

Finalmente, manifestó que “Hechos se basa en tres ejes: primero la gestión, mostrar lo que hicimos para llevarlo a toda la Provincia. Tenemos la gestión más eficiente del país. Segundo: el coraje, poder dar las peleas y generar cambios profundos. Y tercero: la renovación, tengo 37 años y estoy convencido de que soy parte de una renovación necesaria y que, además, es conveniente que se dé en la política”.

“Estamos en contra de la grieta y de las anchas avenidas del fracaso. Es difícil animarse a pelear al kirchnerismo y al mundo libertario de trolls. Mientras tengamos resultados para mostrar y ellos sigan peleándose, cada día vamos a crecer”, sentenció.