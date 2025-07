Aplausos, más no ovación: Milei anunció baja “permanente” en las retenciones

En el marco de la inauguración de la inauguración de la 137ª Exposición Rural Argentina, el presidente Javier Milei apuntó contra las “nefastas” y “siniestras” retenciones que atribuyó al modelo de la “casta”.

A lo largo de su mensaje criticó la carga fiscal y la “estupidez de ‘con cada necesidad nace un derecho’ que, según su parecer, “nos llevó a la puerta del abismo”.

Del mismo modo insistió con su relato de que al legar al Gobierno había “inflación viajando al 1,5 % diario” y “70 % de pobreza”.

En el tramo más importante de su mensaje leído, el líder libertario se refirió a “este gran flagelo que nunca debió haber existido” y confirmó bajas en las retenciones.

“Desde hoy las retenciones a carne aviar y vacuna pasan de 6,75 a 5 %; al maíz de 12 a 9,5 %; al sorgo de 12 a 9,5 %; al girasol de 7 y 5 a 5,5 y 4 %; a la soja de 33 al 26 % y subproductos de la soja de 31 a 24,5 por ciento”, detalló.

En tanto, pormenorizó: “Para tener un orden de magnitudes, esto redunda en una reducción de retenciones líquidas para las cadenas de granos del 20 % y una reducción en la cadena de ganado y carnes del 26 %, que será permanente. Lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigado por estos impuestos en los últimos 20 años. Esto incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes”.

“Es muy importante tener presente que todo esto es posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido, al cual cuidamos como agua en el desierto ante los embates sistemáticos de la casta política”, arremetió Milei.

Luego reiteró que “hay posibilidad de baja de impuestos sin tener un superávit fiscal sostenido. Este concepto no solo es importante que lo internalice la sociedad, sino principalmente la dirigencia política, que lamentablemente no parece haberse hecho eco del grito de cambio que la sociedad expresó en 2023 ¿Acaso creían que la motosierra era un chiste?”.

En otro tramo de su mensaje, indicó que “las frases lindas, rimbombantes y pomposas que se escuchan venir del Congreso no son otra cosa que un tribunero sensiblero, financiado con el bolsillo ajeno. Porque ninguno de los que bregan en favor de este torpedo fiscal siquiera atinó a renunciar

o a expresarse en contra de las jubilaciones de privilegio”.

“Financiarlo vía emisión —a lo que los degenerados fiscales recurren cuando no tienen la fuerza para robar de frente— implica volver al sendero de la inflación, que nos ha costado tanto esfuerzo dejar atrás”, alertó el jefe de Estado.

“Cuando nos referimos a la casta, a la alta política, estamos hablando de verdaderos parásitos fiscales en el sentido más profundo de la expresión, y que ustedes lo vienen sufriendo hace muchísimos años, en especial los últimos 20”, se congració ante los aplausos de la tribuna de la Rural.

En igual tono, reflexionó: “Comprendemos y queremos atender la demanda histórica del sector con el tema de las retenciones, pero nunca podemos dejar de lado sus implicancias económicas. Por el contrario, también entendemos que ser extremadamente prudentes en reducirlas es perpetuar un adefesio que nunca debió existir en primera instancia, y ponerle un techo al crecimiento del sector y, en consecuencia, de toda la economía”.

“Nosotros sabemos que ustedes son el sector que más invierte y que más innova en todo el país, generando casi la totalidad de las divisas netas, y todo eso con el Estado quedándose con una enorme parte de su producción para financiarse”, puntualizó.

“Es por eso que hoy existen dos y solo dos modelos de país posibles: el modelo de la libertad y el de la servidumbre estatal, representada por el partido del Estado. O sea, todos los que no abrazan las ideas de la libertad. Y esto no es una cuestión a medias: o se abrazan, o no se abrazan, porque cualquier camino intermedio también lleva al colectivismo”, sumó

Finalmente, aseveró que “la casta está afilando los cuchillos para volver a cortar su tajada. No los dejen sentarse de nuevo en la mesa bajo falsas promesas de civilidad. Sentémonos nosotros a construir un nuevo siglo de oro argentino. Ellos quieren vender que el liberalismo es cipayo y vende patria, como les gusta decir en su delirio sostienen que estamos regalando el país a intereses extranjeros, y ellos, por su parte, han elegido sobreactuar el patriotismo hasta un punto sospechoso, que indica una clara intención de disimular una carencia”.

“Si hay algo que he querido transmitirles durante mi discurso es que tienen un presidente que valora y respeta al sector agropecuario entero, y que está haciendo todo lo que está a su alcance pararevertir el latrocinio al que fueron sometidos por culpa de la banda de saqueadores que gobernó el país durante las últimas décadas”, finalizó, no sin antes invocarse a las fuerzas del cielo y algunos pasajes bíblicos.