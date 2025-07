Homero Pettinato le respondió con humor a Sofía Gonet: “¿Pagás vos? Porque no traje la billetera”

Homero Pettinato reaccionó con ironía a las acusaciones que hizo Sofía Gonet sobre su relación y lo compartió en sus historias de Instagram. En un video que grabó durante una cena, el conductor parodió varios de los puntos que la influencer ventiló en redes, y se mostró relajado y cómplice con una mujer que lo acompañaba.

La grabación empieza con un gesto que ya daba el tono del video: Homero le limpia las manos al pelo de su acompañante y le dice, entre risas, “perdón, tenía salsita teriyaki en la mano”. Ella, lejos de incomodarse, le responde: “¡Ay, no hay problema! ¿Querés limpiarte?”. Acto seguido, él se pasa su pelo por la boca como si fuera una servilleta.

Luego, se desarrolla una escena cargada de ironía. “¿Querés pedirte algo más de comer?”, le pregunta la mujer. A lo que él responde: “¿Pagás vos? Porque sabés que no traje la billetera, no tengo nada, perdón”. Y ella le sigue el juego: “Olvidate gordo, yo te invito”. Homero remata: “¿Querés venir a casa? Vivo con una rata”. Cuando la mujer le pregunta cuánto tiene, él lanza: “Una ratita de un año”.

Estas frases parecen hacer alusión directa a las declaraciones de Gonet, quien días atrás compartió un video en TikTok usando el trend “y aun así me quedé” para contar detalles de su relación con Pettinato. En ese clip, lo acusa de desinterés, falta de higiene, malos hábitos financieros y situaciones incómodas que vivió durante su noviazgo.

Entre los episodios que relató, mencionó que Homero se quedó dormido durante su primer viaje en pareja, que convivía con una rata porque no quiso sacarla, y que le pedía dinero constantemente. “Me hacía la bol*** hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprarse un proyector”, señaló.

La influencer también denunció que su exnovio le daba like a fotos subidas de tono de otras mujeres, que archivaba chats con su ex en WhatsApp y que no mostraba interés por compartir tiempo juntos: “Nunca organizaba nada, yo le hacía todos los regalos que pedía y él no me regalaba ni una gomita del pelo”.

Incluso contó que solía quedarse sola cuando salían en grupo, y que Homero la dejaba plantada hasta en reuniones familiares. La lista continuó con detalles como garrapatas en el colchón, puerta de casa abierta por las noches y la ausencia del conductor en el festejo de su cumpleaños.

La publicación de Pettinato parece buscar desdramatizar lo ocurrido y reírse de la exposición pública del conflicto. Por ahora, Sofía Gonet no reaccionó directamente al video, pero se mostró activa en sus redes compartiendo fotos suyas con looks deportivos y mensajes personales.