Guillermo Francos le respondió a Cristina Kirchner: “No entiende nada de economía”

En medio de la tensión entre el Gobierno y la oposición, Guillermo Francos apuntó directamente contra Cristina Fernández de Kirchner luego de que la expresidenta cuestionara la baja de retenciones anunciada por Javier Milei. “No entiende nada Cristina”, lanzó el jefe de Gabinete este sábado en radio, y defendió la política económica oficial.

Las declaraciones llegaron después del discurso de Milei en la Exposición Rural de Palermo, donde el Presidente anunció la reducción de derechos de exportación para productos clave como carne, maíz, sorgo, girasol y soja. La medida fue bien recibida por representantes del agro, que la consideran un incentivo para mejorar la competitividad.

Sin embargo, desde el kirchnerismo no tardaron en llegar las críticas. A través de un audio enviado a un plenario partidario, Cristina cuestionó: “Milei dice que no hay plata para los jubilados, para el Garrahan, para las universidades… pero en La Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores más ricos del país”.

En respuesta, Francos sostuvo que la baja de retenciones no es un beneficio exclusivo para grandes productores. “Dentro del campo hay chacareros que tienen un pedazo de tierra y se levantan a las cinco de la mañana para sacar adelante su patrimonio”, señaló. Y agregó que, lejos de ser un regalo, “permitirle al agro desarrollarse es agrandar la economía argentina”.

El jefe de Gabinete también aprovechó para cuestionar las políticas del kirchnerismo: “El daño que las medidas que ellos han tomado le hicieron al campo y a los argentinos es enorme”, sentenció. Para el funcionario, los altos impuestos y la presión fiscal solo logran restringir la producción y espantar inversiones.

Además, negó internas en el oficialismo tras el cierre de listas y aseguró que el equipo de Milei está alineado con su proyecto. “Puede haber sectores que no quedaron conformes, pero el rumbo está claro y tenemos apoyo fuerte”, remarcó.

Finalmente, Francos volvió a defender el recorte del gasto estatal y aseguró que las medidas del Ejecutivo buscan eficiencia y sustentabilidad. “No se trata de gobernar para los ricos, sino de salir del atraso que nos dejó el modelo populista”, concluyó.