Fin de mes, domador de sueldos: el creciente drama de la Argentina real

La economía en Argentina es eso que sucede entre una crisis y otra. No es un tema más: es “el” tema, en un país que no crece en muchos años. Con este prolegómeno, Zuban Córdoba & Asociados encaró una nueva encuesta con el disparador de la crisis de ingresos sin precedentes que atraviesa el país.

Es que para entender lo que pasa —y lo que podría pasar— en el tablero político, “primero hay que mirar lo que está pasando en la billetera de los argentinos”.

El 65,1 % dice que su situación económica personal empeoró en los últimos seis meses, el 54,2 % afirma que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas y más del 50 % siente miedo de perder su trabajo o sus ingresos por las políticas del gobierno de Javier Milei. Y apenas el 14,7 % logra ahorrar algo a fin de mes. El resto, gasta todo o se endeuda.

📉 Llegar a fin de mes ya no es una obviedad:

🔹 El 63,7% dice que cada vez le cuesta más.

🔸 Y solo un 36,1% afirma que llega sin problemas. pic.twitter.com/QnesTNX8K8 — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) July 27, 2025

“Esto no es solo un síntoma económico, es una señal política. Porque cuando la plata no alcanza el humor social cambia, y con él también cambian el contexto y las condiciones de gobernabilidad. La pregunta ya no es si la economía influye en la política, sino cuán rápido la deteriora”, puntualizan Gustavo Córdoba y Paola Zuban.

Los datos muestran que quizás, y solo quizás, el relato del ajuste virtuoso está agotando su crédito simbólico: el 64,8 % cree que Milei está profundizando la desigualdad social, y un 58,3 % considera probable que el malestar económico escale a protestas sociales o cacerolazos. El bolsillo es el nuevo termómetro del descontento.

⚠️ El malestar económico no solo se ve en los números: se siente en la calle.

📣 El 58,3% cree probable que haya protestas sociales o cacerolazos si continúa la situación actual.



El ajuste empieza a mostrar su costo político. pic.twitter.com/yZMKHTfM9j — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) July 27, 2025

La baja de la inflación es una condición necesaria para evaluar la performance de cualquier Gobierno, pero los últimos meses demuestran que no es suficiente. Los argentinos empiezan a mostrar preocupación por sus ingresos y la lentitud de la recuperación de los mismos.

“Seguir el pulso de la economía será vital para determinar cómo sigue la potencialidad electoral tanto del gobierno como de la oposición; no es el único factor que erosiona la aprobación del gobierno, pero es uno de los que más peso tienen”, reflexionan los consultores y citan: “Como rezó el slogan de campaña de Bill Clinton, ‘¡es la economía, estúpido’!”.

📢 ¿Y qué debería hacer la oposición frente al contexto económico y social?



Las respuestas están divididas:

🔸 20,8% pide unirse electoralmente

🔹 16% prefiere consensuar políticas para que Milei siga gobernando

🔻 14,7% reclama mayor confrontación y movilizaciones callejeras… pic.twitter.com/M6Jr5FO4ud — Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) July 27, 2025

Capítulo aparte para las opiniones sobre qué debería hacer la oposición: mientras los votantes de Milei creen que la oposición debe ‘buscar consensos y aportar a buenas políticas’, ‘esperar a las próximas elecciones sin confrontar’ y ‘negociar acuerdos puntuales’, los votantes opositores creen que ‘deberían unirse para enfrentar a Milei en las elecciones de octubre’ (39,1 %), ‘radicalizar su crítica y movilización callejera’ (28,4 %) y ‘renovar liderazgos’ (9,2 %).