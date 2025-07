“No jodan con un tema sensible”: Wesner salió a desmentir fake news en su contra

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, publicó un video en sus redes sociales para desmentir una serie de publicaciones de cuentas falsas vinculadas a supuestas irregularidades en materia de discapacidad.

“Todos saben dónde vivo, cómo y qué hago. Me preocupa y no me puedo bancar que se metan con un tema sensible y que me toca de cerca como es la discapacidad”, advirtió Wesner.

Las distintas fake news que circularon en las últimas horas aludían a eventuales casos de “corrupción”, a través de “la entrega de certificados truchos de discapacidad”.

Quiero compartir esto con ustedes. ¡Hay límites! pic.twitter.com/U8iAPXFaKi — Maximiliano Wesner (@MaximilianoWes4) July 29, 2025

En su descargo, Wesner señaló que “las personas con discapacidad atraviesan una situación angustiante en nuestro país y lo que hacen con estas mentiras es profundizar la angustia en las familias”.

“Me pregunto qué hay detrás de esas cuentas faltas, qué persiguen los medios sin ética profesional”, planteó el jefe comunal, y advirtió por “las cuentas falsas que usurpan identidad de reconocidos periodistas, operando y mintiendo con este tema tan sensible”.

Para completar, Wesner finalizó el video con un mensaje categórico: “Hay límites, no jodan; vivimos acá en Olavarría, somos vecinos y nos conocemos”.