Kicillof habló de las elecciones: “Timba financiera o nuevos patrulleros, escuelas y hospitales”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de inauguración de la nueva base operativa de la Fuerza Barrial de Aproximación en el municipio de Pilar, donde además entregó vehículos policiales para fortalecer las tareas de prevención del delito. Fue con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Federico Achával.

“Podemos discutir sobre teorías e ideologías, pero a las y los bonaerenses se los cuida con inversión y con un Estado que esté presente en todos los barrios de la provincia”, enfatizó el mandatario.

Asimismo, puso de relieve que “la motosierra del Gobierno nacional solo sirvió para sacarnos un fondo de $ 750 mil millones que estaba destinado a fortalecer la seguridad. Ante eso, no nos quedamos de brazos cruzados: estamos inaugurando una nueva base policial en Pilar y alcanzando ya la entrega de 7.300 vehículos cero kilómetro”.

“En estas elecciones tenemos la obligación de defender todo esto que hemos conseguido y que hoy está en riesgo. No es campaña de miedo: si Milei se queda con un cheque en blanco va a profundizar el ajuste contra los bonaerenses”, alertó Kicillof.

Acto seguido, indicó que “el problema es dónde están las prioridades: siguen subiendo brutalmente las tasas de interés para pagarle millones al sector financiero mientras desfinancian la seguridad, la salud y la educación de nuestro pueblo”.

“El 7 de septiembre lo que tenemos que decidir es a dónde queremos que se destinen los recursos: si a la timba financiera o a nuevos patrulleros, escuelas y hospitales”, concluyó Kicillof.

Los problemas de seguridad no se resuelven con ajuste y motosierra, porque no se puede proteger a los bonaerenses si no hay inversión, equipamiento ni recursos.



