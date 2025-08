‘Beto’ Brandoni fue declarado Personalidad Emérita de la Cultura

Este lunes por la tarde, en la cúpula del ex CCK, Centro Cultural Domingo F. Sarmiento, el actor Luis Brandoni recibió de manos del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la placa que lo distingue como Personalidad Emérita de la Cultura de nuestro país.

“Siempre digo que hay algo poderoso y necesario en los homenajes en vida, porque hay personas que nos inspiran, que nos representan, y que merecen sentir el cariño, y ese ‘gracias’ colectivo”, introdujo el funcionario.

Y resaltó: Luis, queremos agradecerte por honrar ese oficio, por enseñarnos con tu ejemplo, y por emocionarnos desde cada escenario, cada pantalla y cada palabra. Para nosotros es un verdadero honor entregarte hoy esta distinción que es el mayor reconocimiento que la Secretaría de Cultura de este país puede otorgar. Pero aún más, es un acto de justicia, de afecto y de celebración compartida”.

BRANDONI, PERSONALIDAD EMÉRITA DE LA CULTURA DE LA NACIÓN

Es un acto de justicia, de afecto, y de celebración compartida a más de 60 años de carrera en cine, televisión y teatro. Ya era tiempo. Felicitaciones, Beto.

Previo a esas palabras, se proyectó un video que recorrió los 60 años de Brandoni en cine, televisión y teatro.

La ceremonia contó con la presencia de artistas, familiares, amigos, colegas de la política y compañeros de profesión como la actriz Soledad Silveyra y el escritor y director Gastón Duprat, quienes en un conversatorio recordaron momentos junto a Brandoni y dedicaron emotivas palabras en homenaje al reconocido artista.

Conmovido, ‘Beto’ tomó la palabra frente al público y destacó que “esta distinción con la que me han honrado me plantea un nuevo desafío: justificar y demostrar, con mi actitud de vida, que la merezco. Me falta lo que me queda de vida para dar la prueba de que todos estos elogios que he recibido acá, los merezco”.

“Todavía me falta todavía algo más para terminar esta carrera, la de un actor de más de sesenta años de profesión, y es que me permitan poder mirarlos a los ojos a todos ustedes y a otra gente que hoy no está acá”, puntualizó.

El actor, además, recordó sus inicios y su deseo profundo de vivir de la actuación: “Yo quería ser actor y vivir de mi trabajo. Tuve la dicha infinita de ser alumno del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, y la suerte quiso que me fuera bien en algunas cosas, y en otras no. Y hoy, a mis 85 años, siento que estoy en el mejor momento de mi carrera”.

Entre aplausos y vítores, Brandoni invitó a Linda Peretz, presidente de la Casa del Teatro, para anunciar que decidió donarle a la institución el reconocimiento monetario recibido junto con la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura Argentina. El espacio inaugurado en 1938 tiene el propósito de brindar alojamiento a artistas jubilados que dedicaron su vida al mundo del teatro.

En su momento, el escritor y director Gastón Duprat compartió unas palabras frente al público presente: “Beto Brandoni es un actor que, junto con mi socio, siempre hemos admirado, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Me parece un intérprete extraordinario, único, con una enorme sensibilidad y emotividad que traspasa la pantalla. Él encarna ese tipo de actuación que a mí me gusta especialmente: la de actores que no tienen miedo de emocionar”.

Por su parte, Soledad Silveyra, quien comparte cartelera con el homenajeado en la obra ¿Quién es Quién?, expresó: “Podría hablar de su oficio, de su historia enorme en el cine, el teatro y la televisión, pero quiero detenerme en algo que para mí es aún mucho más valioso: su humanidad. Beto es un hombre que viene del Dock Sud y siempre seguirá siendo un hombre del Dock Sud, es un hombre simple, honesto y sumamente trabajador. Hoy tengo el privilegio de compartir escenario con él, a quien considero, junto con Pepe Soriano, uno de los grandes actores de la Argentina”.

Entre aplausos y reconocimientos, se celebró la trayectoria de Luis Brandoni, un artista que marcó la escena teatral y cinematográfica argentina, y que continua inspirando a generaciones.