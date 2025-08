Villarruel: “No hay lugar para la estigmatización de los uniformados”

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, desestimó las objeciones opositoras al uso de las instalaciones del Senado por parte de las fuerzas federales, máxime en las jornadas en las que hay manifestaciones en las adyacencias del edificio del Congreso.

“Los senadores kirchneristas reclamaron que las fuerzas federales no usen los baños e instalaciones del Senado. Hoy les respondí que mientras sea vicepresidente de la Nación, no hay lugar para la estigmatización de los uniformados”, enfatizó.

Así las cosas, disparó: “A Parrilli y su pandilla que no quieren ver uniformes en el Congreso, les quiero recordar que la Casa de las Provincias nos alberga a todos y siempre hay lugar para quienes portan el uniforme con honor”.

