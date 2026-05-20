El festival de aumentos de agosto incluye las facturas de luz bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento de las tarifas de luz, a implementarse a partir de agosto, por lo que impactará en las boletas que lleguen tanto en el octavo mes del año como en septiembre.

Así se desprende de la Resolución 763/25 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Provincia.

En concreto, se la da luz verde al “recálculo de los valores del cuadro tarifario” de todas las empresas distribuidoras de energía eléctrica que operan en el principal distrito del país (EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas).

De acuerdo a lo explicado oficialmente, la suba -de alrededor del 1,4 % promedio- obedece al “traslado de precios mayoristas definido por Nación a partir de julio” y a “un ajuste del valor agregado de distribución (VAD)”.

Así las cosas, un usuario residencial N1 (tope de ingresos) con un consumo medio pasará de pagar $ 39.800 por mes a unos $40.270, mientras que un cliente N2 (de ingresos bajos) que desembolsaba unos 25.300, pagará alrededor de $ 25.700.