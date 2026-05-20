Gustavo Bermúdez vuelve al teatro

La cena de los tontos, ya vista por más de 85 mil espectadores desde su estreno el 20 de marzo, avanza rumbo a ser una de las comedias más taquilleras de la historia del teatro porteño, con entradas agotadas todos los días.

Y a partir del 7 de agosto, Gustavo Bermúdez se incorpora al elenco, en reemplazo de Mike Amigorena.

Actor querido y reconocido por el público argentino, el otrora galán de telenovelas vuelve al teatro comercial luego de una destacada carrera en televisión y escenarios de todo el país.

Protagonista de novelas emblemáticas como Nano, Celeste y Alén, luz de luna, su regreso a las tablas marca un acontecimiento para la escena nacional.

Junto a Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista, Gustavo Bermúdez le da vida a una historia tan hilarante como reflexiva.



La exitosa comedia de Francis Veber que se presenta en el Teatro El Nacional cuenta con dirección de Marcos Carnevale y producción general de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.

La obra puede disfrutarse de jueves a domingo, con entradas a la venta en Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 960.

La pieza teatral fue estrenada en Argentina en el año 2000 por Francella y Suar, quienes hoy la producen nuevamente. En 2009 tuvo una exitosa reposición en Mar del Plata, y en esta nueva versión reafirma su vigencia y humor universal.

Un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.

Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”.