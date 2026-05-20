Espectáculos | 31 jul 2025
Confirmado
Gustavo Bermúdez vuelve al teatro
Reemplazará a Mike Amigorena, quien salió eyectado de la comedia “La cena de los tontos”. Se trata de uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña, con más de 100 funciones en su haber.
La cena de los tontos, ya vista por más de 85 mil espectadores desde su estreno el 20 de marzo, avanza rumbo a ser una de las comedias más taquilleras de la historia del teatro porteño, con entradas agotadas todos los días.
Y a partir del 7 de agosto, Gustavo Bermúdez se incorpora al elenco, en reemplazo de Mike Amigorena.
Actor querido y reconocido por el público argentino, el otrora galán de telenovelas vuelve al teatro comercial luego de una destacada carrera en televisión y escenarios de todo el país.
Protagonista de novelas emblemáticas como Nano, Celeste y Alén, luz de luna, su regreso a las tablas marca un acontecimiento para la escena nacional.
Junto a Martín Bossi, Laurita Fernández, Guillermo Arengo, Esteban Prol y Franco Battista, Gustavo Bermúdez le da vida a una historia tan hilarante como reflexiva.
La exitosa comedia de Francis Veber que se presenta en el Teatro El Nacional cuenta con dirección de Marcos Carnevale y producción general de Guillermo Francella, Adrián Suar, Pablo Kompel, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Diego Djeredjian.
La obra puede disfrutarse de jueves a domingo, con entradas a la venta en Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 960.
La pieza teatral fue estrenada en Argentina en el año 2000 por Francella y Suar, quienes hoy la producen nuevamente. En 2009 tuvo una exitosa reposición en Mar del Plata, y en esta nueva versión reafirma su vigencia y humor universal.
Un grupo de amigos organiza cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un “tonto” para burlarse de él.
Sin embargo, los planes de Pablo Barrantes, uno de los participantes, se desmoronan cuando invita a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos. La obra expone, con un humor ácido, el egoísmo humano y la verdadera definición de quién es el “tonto”.