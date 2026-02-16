lunes 16 de febrero de 2026 - Edición Nº4349

Interés general | 31 jul 2025

Banco Provincia

En agosto se potencian las promos más utilizadas de Cuenta DNI

La billetera digital incorpora una nueva fecha de descuento en carnicerías. Además, el beneficio de los viernes en negocios de cercanía se extiende a todos los rubros y duplica su tope de ahorro.

Algo de alivio para los golpeados bolsillos.
TAGS: AHORRO, CUENTA DNI, BILLETERA DIGITAL

En agosto, Cuenta DNI llega con novedades importantes: el beneficio de los viernes en comercios de alimentos ahora se extiende a todos los rubros. Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías y más. 

Además, el tope de reintegro semanal pasa a ser de $ 4.000, lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $ 16.000, en lugar de los $ 8.000 habituales que había hasta julio. 

Otra buena noticia es que habrá dos jornadas con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que serán los sábados 9 y 23 de agosto. Y continúan igual que en julio los ahorros en garrafas, librerías y las promos especiales en supermercados. 
 
Todos los meses, la billetera digital de Banco Provincia renueva sus promociones, lanza descuentos sorpresa en rubros específicos y le ofrece beneficios especiales a su comunidad de usuarios/as, como la posibilidad de acceder entradas para eventos y shows musicales

Además de funcionar como medio de pago, Cuenta DNI permite gestionar préstamos y, en poco tiempo, realizar inversiones.  

Los principales descuentos de agosto:

Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $ 4.000 por persona por semana (equivale a $ 20.000 en consumos).  

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35 % de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $ 6.000 por persona (equivale a $ 17.000 en consumos).  

Ferias y mercados: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000).  

Universidades: 40 % de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000). 

Garrafas: 40 % de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (equivale a $ 30.000). 

Especial Librerías: 10 % de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro. 

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app. 


 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias