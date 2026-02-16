En agosto se potencian las promos más utilizadas de Cuenta DNI

En agosto, Cuenta DNI llega con novedades importantes: el beneficio de los viernes en comercios de alimentos ahora se extiende a todos los rubros. Esto significa que también se puede aprovechar en pet shops, farmacias, ferreterías, librerías comerciales, bicicleterías y más.

Además, el tope de reintegro semanal pasa a ser de $ 4.000, lo que permite alcanzar un ahorro mensual de hasta $ 16.000, en lugar de los $ 8.000 habituales que había hasta julio.

Otra buena noticia es que habrá dos jornadas con descuentos en carnicerías, granjas y pescaderías, que serán los sábados 9 y 23 de agosto. Y continúan igual que en julio los ahorros en garrafas, librerías y las promos especiales en supermercados.



Todos los meses, la billetera digital de Banco Provincia renueva sus promociones, lanza descuentos sorpresa en rubros específicos y le ofrece beneficios especiales a su comunidad de usuarios/as, como la posibilidad de acceder entradas para eventos y shows musicales.

Además de funcionar como medio de pago, Cuenta DNI permite gestionar préstamos y, en poco tiempo, realizar inversiones.

Los principales descuentos de agosto:

Comercios de cercanía: 20 % de descuento todos los viernes de agosto. Tope de $ 4.000 por persona por semana (equivale a $ 20.000 en consumos).

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35 % de descuento el sábado 9 y 23 agosto. Tope de $ 6.000 por persona (equivale a $ 17.000 en consumos).

Ferias y mercados: 40 % de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000).

Universidades: 40 % de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $ 15.000).

Garrafas: 40 % de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $ 12.000 por mes (equivale a $ 30.000).

Especial Librerías: 10 % de descuento todos los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.



