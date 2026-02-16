“La Leona”, el amor de una madre nunca se rompe

La Leona es una obra escrita y dirigida por Gastón Marioni, protagonizada por Josefina Cañón Martínez, que regresa a la escena platense con una propuesta intensa, actual y profundamente humana.

La pieza retrata con crudeza y sensibilidad la historia de una madre atravesada por la marginalidad, el coraje y la urgencia de cuidar.

El gran estreno será el sábado 16 de agosto a las 21 horas en Teatro Estudio. Serán solamente tres funciones y las entradas están a la venta a través del portal Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, calle 3 N.º 386 entre 39 y 40.

Una madre, situada en los márgenes de lo social, espera poder ver a su hijo. Mientras tanto, recorre con palabras una historia marcada por la lucha, el orgullo y una larga cadena de desencuentros.

Se resiste a la herencia de clase, al abandono, a una sociedad que empuja hacia el abismo. Y aun así, redobla la apuesta: no permitirá que lo justo se desarme en lo injusto.