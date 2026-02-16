Kicillof condenó el “negacionismo” libertario sobre cambio climático

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves la apertura de la PreCOP, un encuentro que precede a la 30ª Conferencia de las Partes (COP), cuyo fin es avanzar en acuerdos, consensos y estrategias referidos al cambio climático.

Fue en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) con la participación de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; el intendente local, Federico Otermín; el embajador de Brasil, Julio Glinternick Bitelli; y la decana de la Facultad de Derecho de la UNLZ, Fernanda Vázquez.

En ese marco, el mandatario afirmó que “la exitosa convocatoria de esta PreCOP es una señal muy importante en una Argentina en la que las autoridades nacionales niegan, contra toda evidencia, la existencia del cambio climático”.

Para la provincia de Buenos Aires es una problemática central y por eso creamos un ministerio para abordarla y estamos llevando adelante obras estructurales y necesarias para atenuar sus efectos.



El problema no es lo que piensa el Gobierno nacional sobre la crisis climática,… pic.twitter.com/zhkW9ANvH9 — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 31, 2025

“Los que más sufren las consecuencias del cambio climático son los sectores más vulnerables de la sociedad: por eso, en la Provincia continuamos con las obras que dan respuesta a las necesidades de nuestro pueblo”, acotó.

Acto seguido, subrayó que “no vamos a permitir que el negacionismo entre a nuestra provincia: para nosotros es fundamental continuar dando esta pelea en conjunto porque es el compromiso que asumimos con todos y todas las bonaerenses”.

“No se trata de una discusión teórica o de una batalla cultural: el problema es que las decisiones de Javier Milei empiezan a tener efectos nocivos, graves y peligrosos para nuestra sociedad”, remató el jefe del Estado bonaerense.

La PreCOP es organizada por el Ministerio de Ambiente bonaerense junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y a lo largo de dos jornadas se desarrollarán instancias de debate, encuentros plenarios y puestas en común. Su objetivo es fomentar el intercambio y diseñar estrategias que contemplen la preservación del ambiente, la inclusión social y las problemáticas específicas de la región.

Por su parte, Vilar remarcó que “desde la provincia de Buenos Aires queremos transformar este presente para garantizar un futuro digno: así es que proponemos construir un ambientalismo soberano, con justicia social y con la gente adentro”.

“Somos pueblos históricamente acreedores ambientales y tenemos el derecho de debatir de igual a igual: negar la crisis climática no solo es ignorancia, es también crueldad”, añadió.

En tanto, Otermín manifestó que “en Lomas de Zamora y en toda la Provincia seguimos sosteniendo agendas que no se definen por encuestas, sino por convicciones: nuestro deber es garantizar el buen vivir para nuestro pueblo y lo hacemos abrazando al ambientalismo popular, que nos invita a pensar el desarrollo con justicia social y cuidado ambiental”.

La COP es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su próximo encuentro se realizará en Brasil, durante el mes de noviembre, y reunirá a representantes de 198 estados a nivel global.

A su turno, Bitelli puso de relieve que “la presencia argentina en la COP por parte del Gobierno nacional no será lo que deseamos, pero sabemos que los argentinos van a estar ahí: con mucha preocupación vemos que el creciente negacionismo pone en riesgo la capacidad de continuar con el enfrentamiento del cambio climático a nivel mundial”.

Durante la jornada, con la presencia de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, se firmó un convenio para completar la obra de 80 viviendas en el barrio Sebastián II de Ingeniero Budge, que fueron paralizadas por el Gobierno nacional.

Vamos a finalizar las 80 casas del Barrio Sebastián II de Ingeniero Budge en #LomasDeZamora que Milei decidió frenar, para darles a estas familias el techo que necesitan y devolverles la dignidad. Abandonar obras no es un plan económico, es una política de crueldad y una estafa… pic.twitter.com/Qg2MVCooQZ — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 31, 2025

A partir de una inversión de $ 1.473 millones, la finalización de las casas permitirá relocalizar a familias asentadas en forma precaria en el barrio. Además, el gobernador mantuvo una reunión con el expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano.