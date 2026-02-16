Abrupta suba del dólar, que se encamina a los $ 1.400 y acelera otra devaluación

El dólar oficial que se vende al público en Banco Nación y refleja un promedio del Banco Central registró este jueves una abrupta suba y trepó a $ 1.380.

Muy por encima del blue –se ubicó en $ 1.335-, el dólar oficial registró un aumento de $ 45 en la jornada.

De esta manera, la divisa está cada vez más cerca del límite superior la banda cambiaria (entre $ 1.000 y $ 1.400), ideada en abril por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el riesgo concreto de un severo impacto en los precios.

Según los especialistas, el mercado está bajo presión por la proximidad de las elecciones y las elevadas tasas de interés en pesos que no logran frenar la demanda de dólares.

La presión cambiaria puede explicarse por la liberación de pesos por licitaciones del Tesoro y canjes de instrumentos, a tasas en moneda nacional que superaron el 30 %.