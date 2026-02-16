La Justicia de Estados Unidos avanza con el caso $LIBRA y mencionan a Karina Milei

El escándalo $LIBRA, la criptomoneda promocionada en febrero por el presidente Javier Milei que derivó en una estafa millonaria, volvió a encender las alarmas en la Casa Rosada a raíz de una serie de novedades provenientes de Estados Unidos.

Esta semana, se presentó una acusación formal contra Milei en Nueva York, señalándolo por una “declaración promocional altamente engañosa” que dio apariencia de respaldo oficial al token, lo cual habría facilitado un fraude de más de 280 millones de dólares a inversionistas afectados.

Si bien no figura como demandado, el rol central del mandatario en el esquema está claramente evidenciado. Asimismo, la demanda colectiva en la justicia norteamericana amplió el reclamo para incluir a la secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, Karina Milei.

😱 #CriptoEstafa | Hayden Mark Davis, promotor de $LIBRA, se jactaba de “controlar” a Milei y pagarle coimas a su hermana Karina



Acusada de ser parte de la trama, la hermana de Milei es señalada por haber facilitado el ingreso de Hayden Davis a la Casa Rosada y, a su vez, por la supuesta recepción de pagos que influyeron en la promoción de $LIBRA.

La criptomoneda $LIBRA fue lanzada el 14 de febrero e impulsada por Milei en su cuenta de X. En cuestión de minutos, el valor se disparó desde prácticamente cero hasta más de 5 USD, para luego desplomarse abruptamente, en una operación catalogada como estafa, afectando a decenas de miles de personas que perdieron fondos millonarios .

En mayo de 2025, un tribunal de EE. UU. congeló 280 millones de dólares en ganancias obtenidas por los fundadores de $LIBRA, a través de Kelsier Ventures (Hayden Davis y familia), aunque Milei no fue incluido formalmente en la investigación.

En esta línea, The New York Times reveló que empresarios como Mauricio Novelli cobraban hasta 50.000 USD por reuniones con Milei en eventos como el Tech Forum, y que Hayden Davis afirmaba tener influencia directa sobre el Presidente.