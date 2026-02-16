Extraditan de Alemania a un argentino que habría abusado de su propia hija menor

Un sujeto de 37 años de edad fue extraditado en las últimas horas desde Alemania acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija de 9 entre diciembre de 2023 y enero de 2024 para luego, ante la denuncia, escapar a ese país europeo.

Desde el Juzgado de Garantías Nº 5 del Departamento Judicial La Matanza, de donde es oriundo este hombre y donde habrían ocurrido los hechos, a cargo de Gustavo Banco, se pidió la detención del sospechoso y se pudo comprobar que el 3 de abril del año pasado había volado rumbo a Alemania.

Gracias al alerta de Interpol se ubicó al hombre acusado de abuso sexual agravado y en las últimas horas, en el contexto de un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditaron al sospechoso desde la República Federal de Alemania.

Trascendió que los presuntos abusos sucedieron en la vivienda familiar, bajo circunstancias en las cuales el agresor quedaba bajo la custodia de la menor, y consistieron en una serie de tocamientos de las partes íntimas de la víctima y demás actos que configuraron un sometimiento sexual gravemente ultrajante, ya que los hechos descriptos tienen la capacidad de desviar el normal desarrollo de la sexualidad de la menor.

Luego de efectivizarse la denuncia, y en el marco del correspondiente proceso penal, el causante se dio a la fuga, lo que motivó que la judicatura actuante convocara a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, con el objetivo de que sus efectivos establezcan su paradero.

Detectives procedieron a realizar la compulsa de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones, lo que permitió certificar que el 3 de abril de 2024 el sospechoso abordó un avión que despegó desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el mencionado país europeo.

En ese punto de la investigación, y hallándose en plena vigencia la Notificación de Índice Roja que oportunamente emitió la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires, se realizó un fluido intercambio informativo con la OCN Wiesbaden, cuyos agentes materializaron la detención del atacante.

Por tal motivo, en las últimas horas el hombre de 37 años resultó trasladado hacia nuestro país por una brigada de la Dirección General de Cooperación Policial Internacional de la PFA, quienes arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el sospechoso quedó entonces a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.