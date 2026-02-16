Abel Pintos vuelve a enamorar a La Plata: ¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Abel Pintos se encuentra transitando una gira emocionante que lo llevará a recorrer seis provincias a través de 29 presentaciones en 40 días. Además, confirmó su participación en la nueva edición de Noches Capitales, en lo que será su reencuentro con el público platense.

Una vez más, la comunión entre el artista y su público volverán este reencuentro una fiesta inolvidable. La cita es el sábado 1 de noviembre en el Hipódromo de la capital bonaerense.

Abel realizará un recorrido por su música de estos 30 años de carrera, además de canciones de su más reciente álbum Gracias a la vida.

Las entradas para disfrutar de este show estarán disponibles desde el lunes 4 de agosto a las 12 horas a través de Livepass, con todos los medios de pago y un beneficio de cuatro cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.

Vale reseñar que la grilla de “Noches Capitales” ya es monumental: Los Fabulosos Cadillacs el 23 de septiembre; YSY A el 27 de septiembre; Los Auténticos Decadentes el 18 de octubre; Miranda! el 29 de noviembre; Andrés Calamaro el 6 de diciembre y Guasones el 13 de diciembre.

Y la expectativa continúa creciendo más firme que nunca con el sorprendente anuncio de Abel Pintos el día 1 de noviembre. Talentosos y consagrados músicos que se encuentran celebrando trayectorias, estrenando materiales y marcando el pulso de la escena artística.

El histórico Hipódromo de La Plata ubicado sobre avenida 44 y calle 115, se vuelve a perfilar como el escenario ideal para disfrutar de noches memorables, de la mano de grandes artistas, descubriendo nuevos talentos y compartiendo con amigos o en familia.

Esta experiencia, además, se complementa con comodidades de primer nivel, como un estacionamiento propio a disposición, una amplia y ambiciosa oferta gastronómica con propuestas locales de todo tipo, un sector VIP con vista exclusiva, y activaciones artísticas que se intercalan entre show y show.

