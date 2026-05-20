El Gordo Dan pidió echar a los “kukas” del Estado y le recomendaron empezar por Leila Gianni y Scioli

El influencer libertario Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, reclamó en sus redes sociales que el Gobierno nacional avance con una “depuración ideológica” y desplace a “los kukas” que conservan sus puestos en la administración pública.

“El Gobierno debe profundizar la depuración ideológica: hay que echar a todos los kukas”, exigió el Gordo Dan en su cuenta de X.

En ese sentido, sostuvo que “todos los kukas que lograron conservar sus puestos en el Estado hasta el día de hoy, se dedican a planear y ejecutar micro atentados ideológicos que terminan dañando al gobierno desde adentro y manchando la línea histórica presidencial”.

El gobierno debe profundizar la depuración ideológica: hay que echar a todos los kukas. Todos los kukas que lograron conservar sus puestos en el estado hasta el día de hoy, se dedican a planear y ejecutar micro atentados ideológicos que terminan dañando al gobierno desde adentro… — DAN (@GordoDan_) July 31, 2025

“Funcionario que no entienda esto, la pasará mal”, bramó el referente de Las Fuerzas del Cielo, espacio que se quedó sin lugares en las listas electorales de La Libertad Avanza.

Lejos de marcar agenda, la publicación de Parisini recibió un sinnúmero de respuestas que le recordaron el pasado de varios de los actuales funcionarios y candidatos legislativos, alineados tiempo atrás al peronismo y al kirchnerismo.

Uno de ellos mencionó al armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, desempolvando un viejo tuit en el que evocaba a Juan Domingo Perón.

Otro usuario lo invitó a repasar las nóminas seccionales libertarias que competirán en los comicios bonaerenses: “Empezá por las listas de tu partido, maestro”.

Al calor del debate, también le enrostraron la candidatura de Leila Gianni, quien encabeza la boleta libertaria en La Matanza, pero hizo campaña por Sergio Massa en 2023 y hasta posaba fotos con bibliografía de Perón.

“Esta no solo conservó su puesto en el Estado, sino que también es cabeza de lista de concejales en La Matanza”, achacó un joven, quien también se hizo eco de la designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. “Scioli no conservó su puesto, se lo dieron”, arremetió.