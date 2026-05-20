Por obras en las vías, el Tren Roca no llegará a La Plata

Trenes Argentinos informó que debido a trabajos de renovación de vías, enmarcados en la emergencia ferroviaria, el servicio de la Línea Roca que une Plaza Constitución con La Plata estará limitado hasta Tolosa entre el lunes 4 y el domingo 31 de agosto, por lo que los trenes no llegarán a la capital provincial en ese período.

Los trabajos apuntan a mejorar la seguridad operacional y consisten en el reemplazo de 2.060 metros de vías entre Tolosa y La Plata. Se realizará el recambio de durmientes de madera por hormigón armado, la sustitución de la piedra balasto y el ajuste de la geometría en la nueva estructura de vías.

La última renovación integral del tendido de vías de este sector se produjo hace 55 años, en 1970. Desde ese momento, el tramo solamente fue beneficiado con mejoramientos livianos que incorporaron rieles de otros sectores lo que provocó la coexistencia de tres tipos de perfiles de rieles distintos.

Asimismo, durante la obra se trabajará en cuatro pasos peatonales ubicados entre las avenidas 32 y 38 con el objetivo de mejorar la circulación de los trenes y brindar mayor seguridad a la comunidad.

La obra contempla también la renovación integral en los pasos a nivel de avenida 38 y 38 bis, que promediando el mes de agosto serán cerrados para poder llevar adelante las tareas.

Durante este período, los trenes finalizarán su recorrido en Tolosa y partirán desde esa estación. Para trasladarse desde y hacia la zona céntrica de La Plata accedé a las vías alternativas en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/alternativas_de_viaje_la_plata.pdf.

Esta obra es impulsada por el Gobierno Nacional, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, y contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata. Los trabajos comenzaron el 9 de septiembre de 2024 y prevé la intervención de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, el mejoramiento de dos puentes y la renovación del viaducto Ringuelet.

Los pasajeros podrán consultar información adicional en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.