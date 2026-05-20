Mujeres policías asistieron de emergencia a una mujer que dio a luz en su casa

Dos integrantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires asistieron en las últimas horas una joven que dio a luz en su domicilio de Claypole, en una intervención clave por parte del sistema de emergencias del partido de Almirante Brown cuyo rápido accionar garantizó la salud de la madre y de la beba recién nacida.

Todo ocurrió en una vivienda ubicada en Jorge al 5600, donde se hicieron presentes las sargentos Gabriela Miño y Débora Martínez, de la Comisaría 6ta de Claypole, tras ser convocadas por una alerta del 911 por una emergencia médica.

Al arribar al lugar, las oficiales encontraron a una mujer de 26 años en pleno trabajo de parto. Sin perder tiempo, y con gran profesionalismo, ambas la asistieron hasta el nacimiento de la beba, que fue llamada Milena y pesó 3.450 kg. Minutos después llegó una ambulancia del SAME, que trasladó a la madre al Hospital Oñativia fuera de peligro.

“Queremos felicitar a las oficiales Miño y Martínez por su enorme compromiso, y también a todo el sistema de emergencias de Almirante Brown, cuyo rápido accionar posibilitó el parto y puso a resguardo tanto a la madre como a la beba Milena, nuestra flamante vecina de Claypole”, expresó el intendente Mariano Cascallares.