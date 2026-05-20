Con más de 62 mil vehículos patentados en julio, sigue en alza la venta de 0 km

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que el número de vehículos patentados durante julio de 2025 ascendió a 62.123 unidades, lo que representó un crecimiento del 44% interanual, ya que en julio de 2024 se habían registrado 43.149 unidades.

Si la comparación es contra mayo se observó una suba del 17,8 % ya que en ese pasado mes se habían registrado 52.731 unidades.

De esta forma, en los siete meses acumulados del año se patentaron 388.680 unidades, esto es un 71,5 % más que en el mismo período de 2024, en el que se habían registrado 226.571 vehículos.

Al respecto, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: “Comenzamos el segundo semestre con un buen impulso, evidentemente la inercia de la primera mitad del año continúa, lo que nos ha permitido convertir a julio en el mejor mes desde 2018, sin considerar el pasado mes de enero que por motivos estacionales es casi un mes doble”.

“Estas casi 63.000 unidades son el resultado de una estabilidad económica, favorecida también por una mayor disposición de modelos y marcas, y una menor brecha de la relación de los precios y el salario, una suma de factores virtuosos que definen la decisión de comprar. Aparecieron verdaderas oportunidades para adquirir un vehículo, con promociones, con múltiples opciones de financiación de parte de bancos, de terminales a tasa 0, y hasta de los propios concesionarios”, detalló.

Y completó: “Cuando la cadena de valor trabaja coordinada en un contexto macro positivo, la demanda aparece y la actividad muestra indicadores hacia arriba, el desafío ahora es mantenernos en estos niveles y poder empezar el año próximo con metas aún más ambiciosas. Estos son algunos de los temas que vamos a estar abordando la semana próxima en nuestra Convención de Córdoba, un gran encuentro del sector que ya tiene confirmada la presencia del Gobernador, funcionarios, terminales y todos los referentes del sector, con una agenda ambiciosa sobre el futuro inmediato del negocio”.