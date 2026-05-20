Milei a sus anchas: dijo que va a ser reelecto y tachó de “traidora y golpista” a Villarruel

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a apuntar contra su vice, Victoria Villarruel, a quien en esta ocasión acusó de generar la corrida cambiaria.

“Se armó un bolsón de liquidez y en ese bolsón, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida”, expuso en torno a la aprobación parlamentaria de la recomposición de haberes jubilatorios.

“Roma no paga traidores” 💬



| Javier Milei sobre su relación con Victoria Villarruel — Neura (@neuramedia) August 1, 2025

“Roma no paga traidores... Habilitó una sesión que podía haber frenado porque estaba trabajando para el golpe. No la paró, en consonancia con los kukas en modo golpista, tratando de voltear al Gobierno y quedar ella cogobernando con los kukas”, bramó en un nuevo monólogo en los estudios del stream libertario Neura.

Acto seguido, recalcó: “Yo tengo un deber con el poder argentino, a mí me votaron con una agenda. Si no respeto esa agenda, estoy traicionando a 15 millones de personas”.

“Votaron en contra de todas las generaciones futuras” pic.twitter.com/dN7tWLvSMm — Neura (@neuramedia) August 1, 2025

“Habilitar una sesión ilegal que te mete un torpedo fiscal de 2,88 del PBI implica fumarse una YPF por año: son más de 17 mil millones de dólares anuales”, describió el primer mandatario.

Así las cosas, sostuvo en cuanto a la suba de jubilaciones que “los que votaron esa iniciativa son genocidas, asesinos de jóvenes, porque están condenando el futuro de los argentinos”.

Luego reveló que Villarruel “dejó de participar de las reuniones de Gabinete en mayo, fines de abril o inicios de mayo”.

“Su conducta es cada vez más incoherente y errática. Desde alabar a Isabel Perón hasta sugerir que se cierre la SIDE o que el Presidente deje de viajar para cubrir el gasto de la Ley de Quiebra que ella defiende desde el Senado”, completó.

Por otra parte, dijo trabajar “de manera hiperactiva con seis de los ocho ministerios. Está dividido de otra manera el funcionamiento del Gobierno”.

“Hay un Triángulo de Hierro político ahora: Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora y (Guillermo) Francos como la política de vincular con el resto de la política. Solamente suben cosas que necesitan el dedo mío. Yo estoy 100 % en la gestión”, explicó.

En tanto, indicó que “eso tiene largo plazo y coyuntura. El largo plazo, que tiene que ver con las reformas que vienen, y que es toda la batería de cosas que aparecen a partir del 11 de diciembre, tiene tres elementos centrales: uno que son los rendimientos crecientes, que es toda la cuestión de desregulación, que lo hace (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger. Ahí juega un rol fundamental el Capital Humano, de (Sandra) Pettovello. El otro elemento fundamental son las relaciones exteriores y ahí está (el canciller, Gerardo) Werthein”.

“Hay una interacción que tiene que ver con la segunda parte de este mandato. En el 2027 voy a ser reelecto. Estoy hablando de la secuencia de reformas que van del 25 al 27. También tenés que llegar a octubre. Eso se pelea en la coyuntura, que es Toto (Luis Caputo) en Economía y Patricia (Bullrich) en Seguridad”, sentenció.

Finalmente, tras opinar que “Caputo nos salvó del default”, dijo que “queremos ser como Estados Unidos o Irlanda, pero eso no es de un día para el otro” y le dedicó un párrafo al periodismo que no le rinde pleitesía: “Son una secta los kukas, tienen el cerebro lavado y no importa cuán bueno sea el dato”.