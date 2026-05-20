Casa del Teatro: un recorrido por la historia viva del arte argentino

La Casa del Teatro, ubicada en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, abre sus puertas a quienes desean conocer no sólo un edificio emblemático, sino también un pedazo del alma cultural argentino.

A través de sus visitas guiadas, los y las visitantes podrán recorrer los diez pisos de este espacio único, descubriendo sus mágicos rincones y conociendo la historia de las grandes figuras del espectáculo que pasaron por allí.

Es un verdadero viaje por el tiempo, un recorrido por todo el edificio donde la arquitectura, los recuerdos y las emociones conviven.

Fundada en 1938 por Regina Pacini de Alvear, esposa del expresidente Marcelo Torcuato de Alvear, la Casa del Teatro nació con una misión noble: brindar hogar, contención y dignidad a artistas en situación de vulnerabilidad, manteniendo viva la memoria y el legado de generaciones que hicieron grande al teatro argentino.

¿Cuándo y cómo participar?

Las visitas guiadas se realizan los sábados a las 12 del mediodía en La Casa del Teatro (Avenida Santa Fe 1243, CABA)

Las entradas se adquieren exclusivamente a través de Plateanet.

Una experiencia imperdible para conocer desde adentro una de las joyas culturales más queridas de Buenos Aires.

Durante la visita, parte del recorrido se realiza por escaleras, ya que se trata de un edificio histórico de varios niveles. Sin embargo, en caso de necesitarlo, se puede utilizar el ascensor para acceder a los diferentes pisos.

El único sector que no cuenta con acceso mediante ascensor es la terraza y sus cúpulas, a las que sólo se accede por escaleras.

