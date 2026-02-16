Enfocada en la inseguridad, intendenta PRO apuntó contra el “ausente” Kicillof

El municipio de Vicente López anunció la incorporación de armas no letales Byrna para equipar a los agentes de la patrulla, en tren de mejorar la seguridad y reducir intentos de agresiones públicas sin perjudicar la vida de los efectivos policiales o terceras personas.

“Ahora la patrulla municipal cuenta con pistolas de baja letalidad. Capacitamos a los agentes para que puedan reaccionar ante una agresión sin poner en riesgo su vida ni la de los demás”, enfatizó la jefa comunal, Soledad Martínez.

“Armamos a nuestra patrulla con pistolas de baja letalidad para defender a los vecinos y a la patrulla de Vicente López. No es para la foto ni por moda. Es gestión, con resultados, buena administración y decisión política de ir contra el delito. Todo lo que no tiene Kicillof”, acotó.

Asimismo, la vicepresidente del PRO nacional aseveró que “no nos conformamos: queremos que nuestros vecinos se sientan protegidos y también cuidar a nuestra patrulla, que muchas veces arriesga su vida”.

“Sabemos lo que se vive en la Provincia: una inseguridad que crece, un gobernador ausente y vecinos que necesitan respuestas. En Vicente López respondemos”, reiteró Martínez.

Finalmente, puso de relieve que “creamos un sistema de seguridad municipal de cero, y hoy es el mejor de la Provincia. Este es un paso más, para combatir el delito. Vamos a seguir haciendo todo lo que haya que hacer para que Vicente López siga siendo nuestro lugar seguro”.