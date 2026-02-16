Municipios | 1 ago 2025
GBA
Enfocada en la inseguridad, intendenta PRO apuntó contra el “ausente” Kicillof
La jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez, aprovechó el acto de presentación de las armas no letales para la patrulla local y habló de “gestión, resultados, buena administración y decisión política de ir contra el delito”.
El municipio de Vicente López anunció la incorporación de armas no letales Byrna para equipar a los agentes de la patrulla, en tren de mejorar la seguridad y reducir intentos de agresiones públicas sin perjudicar la vida de los efectivos policiales o terceras personas.
“Ahora la patrulla municipal cuenta con pistolas de baja letalidad. Capacitamos a los agentes para que puedan reaccionar ante una agresión sin poner en riesgo su vida ni la de los demás”, enfatizó la jefa comunal, Soledad Martínez.
“Armamos a nuestra patrulla con pistolas de baja letalidad para defender a los vecinos y a la patrulla de Vicente López. No es para la foto ni por moda. Es gestión, con resultados, buena administración y decisión política de ir contra el delito. Todo lo que no tiene Kicillof”, acotó.
Asimismo, la vicepresidente del PRO nacional aseveró que “no nos conformamos: queremos que nuestros vecinos se sientan protegidos y también cuidar a nuestra patrulla, que muchas veces arriesga su vida”.
“Sabemos lo que se vive en la Provincia: una inseguridad que crece, un gobernador ausente y vecinos que necesitan respuestas. En Vicente López respondemos”, reiteró Martínez.
Finalmente, puso de relieve que “creamos un sistema de seguridad municipal de cero, y hoy es el mejor de la Provincia. Este es un paso más, para combatir el delito. Vamos a seguir haciendo todo lo que haya que hacer para que Vicente López siga siendo nuestro lugar seguro”.