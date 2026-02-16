Bronca en Dock Sud: “Caen dos gotas y a salir en lancha”

Los vecinos de Dock Sud amanecieron con una postal tan habitual como penosa. Es que ante cada lluvia de moderada intensidad, las calles se transforman en ríos y este viernes no fue la excepción.

El distrito ribereño del partido de Avellaneda es el más afectado por las precipitaciones en el Gran Buenos Aires y, a primera hora de la jornada, los trastornos se multiplicaron.

En la zona de Gaboto y Nicolás Avellaneda, a apenas 300 metros de la Autopista Buenos Aires-La Plata, el paso de los colectivos y vehículos de gran porte generaba olas, haciendo ingresar agua en los domicilios.

“Caen dos gotas y a salir con la lancha”, ironizó un vecino ante un móvil televisivo. Fue luego de dejar su moto atada a un poste y seguir a pie. Es que el vehículo sufrió un desperfecto al quedar en buena parte sumergido cuando intentaba cruzar la Avenida Leandro Alem.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, rige un alerta amarillo en Buenos Aires, “el área será afectada por lluvias, algunas localmente intensas con valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”.

“No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de lluvias”, completa el parte del organismo oficial.