Bullrich cree que la cesantía de los poli-punteros “fortalece” a LLA

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció “en desacuerdo” con que la Policía “haga política”, aunque evaluó que “es muy desleal” haber comenzado una campaña en la provincia de Buenos Aires “echando” uniformados.

“Los agentes de la Policía de la Provincia están protegidos por nuestra Constitución, que dice que si estás en una acción privada, estás fuera de la mirada de los magistrados. Cuando hacés una acción privada el espionaje es una mala forma de intentar generar una denuncia penal”, puntualizó la funcionaria en declaraciones a Radio Rivadavia.

Acto seguido, recalcó: “Estoy en desacuerdo con que la policía haga política, no puede aparecer en un acto público o firmando una solicitada de apoyo a un candidato”.

🗣️ Patricia Bullrich: "Un policía no puede hacer política, estar en un acto público. En este caso, lo que hace el Gobierno es exagerar esto para entrar en un choque para tratar de debilitar al candidato Bondarenko, que más que debilitarlo, lo fortalece" — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) August 1, 2025

“En este caso, lo que hace el Gobierno (de Axel Kicillof) es exagerar esto para entrar en un choque para tratar de debilitar al candidato (de La Libertad Avanza en la tercera sección, Maximiliano) Bondarenko que, más que debilitarlo, lo fortalece porque lo hace quedar bien delante de sus camaradas”, analizó la exfuncionaria aliancista y macrista.

Así las cosas, reiteró que “haber comenzado una campaña en la Provincia echando policías no va, es muy desleal. No quiero romper las reglas de la Policía para reincorporar a los agentes despedidos”.

Por otra parte, sobre su eventual postulación, dijo estar “a disposición del Presidente. No es un tema cerrado, pero estoy abocada a mi tarea y, si esto sucediera, hay que preocuparse de quién va a ocuparse del Ministerio”.

“Es un tema abierto por estos dos elementos que hay que ordenar, en el caso del Ministerio con alto protagonismo como es el de Seguridad”, concluyó Bullrich.