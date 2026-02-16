Toda la filmografía de Leonardo Favio: gratis y en el cine

Cinemecánica Nacional es un evento especial dedicado al cine argentino presentado por el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata (FestiFreak) y el ciclo de cine revival Cinemecánica, donde se realizan proyecciones en formatos fílmicos (35 y 16 milímetros) de películas clásicas y de culto, en el emblemático Cine Select del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

Con este ciclo se incorporan films argentinos que destacan a grandes directores de nuestro cine, con el ímpetu de apreciar las obras en su formato original, así como contribuir a las discusiones sobre la preservación y acceso del patrimonio audiovisual en el país.

La programación de su primera edición estará dedicada a la figura de Leonardo Favio, como director (lado A) y como actor (lado B), con una retrospectiva completa de sus largometrajes de ficción y un foco de tres películas de sus inicios como actor bajo la dirección de grandes directores.

Las funciones serán desde este viernes 1 de agosto hasta el 5 de septiembre, con entrada gratuita, gracias al apoyo del Cine Municipal Select, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata, Argentina Sono Films, Aries Cinematográfica, Sociedad por el Patrimonio Audiovisual, Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), la Cinemateca Nacional INCAA, el Archivo Audiovisual de Avellaneda, la Filmoteca Buenos Aires y Taipei.

LADO A – LEONARDO FAVIO DIRECTOR

Sábado 9 de agosto 19 horas

“Crónica de un niño solo” en 35mm

Domingo 10 de agosto 20 horas

“Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más…” en 35 milímetros

Sábado 16 de agosto 20:30 horas

“El dependiente” en 35mm

Viernes 22 de agosto 20:30 horas

“Juan Moreira” en 35mm

Domingo 24 de agosto 20 horas

“Nazareno Cruz y el Lobo” en 35mm

Viernes 29 de agosto 20:30 horas

“Soñar, soñar”

Domingo 31 de agosto 20 horas

“Gatica, el Mono” en 35mm

Viernes 5 de septiembre 20:30 horas

“Aniceto” en 35mm

LADO A – LEONARDO FAVIO ACTOR

Viernes 1 de agosto 20:30 horas

“El secuestrador” en 16mm, de Leopoldo Torre Nilsson

Domingo 3 de agosto 20:30 horas

“El jefe” en 16mm, de Fernando Ayala

Viernes 8 de agosto 20:30 horas

“Fin de fiesta” en 16mm, de Leopoldo Torre Nilsson