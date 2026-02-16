Se envalentona el frente de gobernadores: “En 2027 podemos tener un candidato a presidente”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, deslizó que el flamante frente de mandatarios provinciales podría tener un candidato presidencial en 2027.

“No tenemos candidato en provincia de Buenos Aires, lo que tenemos son armados en nuestras provincias que no representan ni al kirchnerismo ni a La Libertad Avanza”, expuso en torno a las legislativas de este año.

De todos modos, afirmó que “en el 2027 vamos a tener una representación y es necesario. Puede ser que este armado tenga candidato a presidente, debería ser así”.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario patagónico expuso que Grito Federal “es una alternativa para salir de esta Argentina pendular y no caer en el rejunte del medio de siempre, que dos o tres dirigentes vanidosos se juntan para porotear dos o tres escaños”.



“Yo no me considero avenida del centro, hay una cuña de la Argentina que produce y genera. Solo la mitad de los dólares que genera Argentina dependen de la Patagonia sur”, graficó Torres, al tiempo que aclaró que “es cierto que demográficamente somos pocos en el sur, pero a nivel producción somos provincias importantes”.

Por otra parte, sostuvo que “hay que tener el coraje para dar discusiones incómodas. Siempre se especula con el costo o el oportunismo político de la coyuntura cada dos años”.

“No queremos ser una tercera vía ni el centro entre dos extremos. Queremos representar a quienes trabajan, producen y aportan desde el interior”, concluyó el chubutense.