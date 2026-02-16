Ya tiene fecha el regreso de Chayanne a la Argentina

Después de más de cinco años, Chayanne regresa a Argentina en el marco de su “Bailemos Otra Vez Tour”: el 24 de febrero se presentará en el Movistar Arena, con producción de Fenix Entertainment y CMN.

La preventa de tickets estará disponible a partir del lunes 4 de agosto desde las 10 por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general comenzará una vez finalizada la preventa a través de www.movistararena.com.ar.

Argentina, mi gente bonita, llegó el momento! ❤️🇦🇷Sé que lo han estado esperando y yo también soñaba con este reencuentro.



Esooooooo #BailemosOtraVezTour el 24 y 27 de Febrero de 2026🕺🎉 @CMNEvents pic.twitter.com/O0cm1TSjiA — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) August 1, 2025

Tras agotar las entradas para sus shows en Estados Unidos y Canadá, el artista puertorriqueño llevará su esperado concierto por diversas ciudades latinoamericanas.

La gira no sólo presenta canciones del nuevo álbum, sino también éxitos de su carrera como “Un siglo sin ti”, “Y tú te vas”, “Provócame” y “Atado a tu amor”.

A bordo de una imagen fresca y renovada, que provocó cientos de miles de reacciones en redes sociales, Chayanne sigue conquistando a sus fans en todo el continente.

Con más de 50 millones de álbumes vendidos, es uno de los creadores e intérpretes con más canciones en el primer lugar de la lista Billboard Hot Latin Songs en más de 40 años de exitosa carrera. Se ha consagrado, así, como uno de los mayores artistas latinos a nivel mundial y ha sido sin duda el pionero en combinar el arte del canto con el baile.

¡CHAYANNE LLEGA A LA ARGENTINA!💥



>>24 de febrero

>>Movistar Arena



🎫 Preventa SANTANDER AMEX: Lunes 4 de agosto a las 13HS. Por 48hs o hasta agotar stock.



🎫 VENTA GENERAL: Una vez finalizada la preventa.



¿Están listos para bailar junto a él? pic.twitter.com/hokphiYwQ3 — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) August 1, 2025

Chayanne incluirá en su repertorio clásicos como “Torero” y “Dejaría todo”, junto a nuevos éxitos como “Bailando bachata”, “Como tú y yo” y “Te amo y punto”, con la intención de guiar a su público por un recorrido emocional a través de su música.

