Nuevo asfalto y obras hidráulicas para populosa localidad platense

El intendente de La Plata, Julio Alak, inauguró el nuevo asfalto de calle 80 desde 13 hasta 25 en Altos de San Lorenzo, en el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano que avanza en las distintas localidades del partido.

“Se trata de una obra vial que ha estado acompañada de su correspondiente ejecución hidráulica, fundamental para que los días de lluvia el agua escurra bien y no se produzcan anegamientos que complican el tránsito”, aseguró el jefe comunal.

“Desde el Municipio estamos dando respuestas en cada localidad y en cada barrio, con inversión y obra pública, y escuchando lo que nos plantean los vecinos en las juntas comunales”, completó el mandatario.

Quedó inaugurada la pavimentación de la calle 80 entre 13 y 25 🚧



En el marco del Plan de Mantenimiento Urbano, además de los trabajos de asfaltado se realizaron las obras hidráulicas correspondientes para evitar anegamientos, incluyendo la colocación de caños y sumideros.… pic.twitter.com/Qdk8NoVbQv — Julio Alak (@Julio_Alak) July 31, 2025

La nueva pavimentación se enmarca en el plan integral del Municipio que apunta a intervenir con obras estructurales 2 mil cuadras de La Plata, que en Altos de San Lorenzo también contempla la iluminación de 112 arterias, la reparación de 9.800 luminarias y la ejecución de 157 nuevas calles.

Entre las intervenciones más destacadas se encuentran las tareas hidráulicas en el Arroyo Regimiento con fondos provinciales, el puente peatonal y vehicular de calle 17 y 78 bis, el asfalto de 19 entre 81 y 86 y de 21 entre 76 y 79 y la reparación de bocacalles en 81 bis y 133 y sobre calle 80 en los cruces de 27, 29 y 30.