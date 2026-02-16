Procesado por violento, Maximiliano Cobas renunció a su candidatura a concejal por LLA

En las últimas horas se conoció que Maximiliano Cobas renunció a su candidatura como concejal de Lobos por La Libertad Avanza, y todo sucedió luego de que se viralizaran imágenes suyas ingresando por la fuerza al domicilio de su ex, en medio de gritos de auxilio, y delante de sus pequeños hijos.

El episodio, extremadamente violento, sucedió el miércoles por la noche pero las imágenes se virzalizaron rápidamente al punto que este sujeto de 46 años de edad fue aprehendido en el marco de una causa por “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y violación de domicilio”.

Es que la filmación es contundente y hay muy poco para contradecir a la denuncia de la víctima del ahora otrora candidato a edil tras irrumpir por la fuerza a la casa ubicada en la calle Soldado Azcárate al 1100 del mencionado distrito del interior bonaerense.

Fueron las autoridades de LLA las que confirmaron este jueves por la noche que la renuncia de Cobas fue “voluntaria e indeclinable” a su postulación como concejal: iba quinto en la nómina local.

“La Libertad Libertad Avanza sostiene los principios de la vida, la libertad y la propiedad privada y exigimos a nuestros integrantes un compromiso ético con las normas de convivencia republicana, el respeto a las instituciones y el principio de no agresión”, expresaron desde LLA Lobos en un comunicado.

Este hecho se suma al sucedido un par de semanas atrás con el concejal Pablo López, acusado de retenerle parte del salario a una militante de su espacio político si no accedía a practicarle sexo oral.

Si bien los hechos no son los mismos, sí muestran un aspecto muy fuerte de la denominada batalla cultural libertaria: el menosprecio de los derechos de las mujeres en detrimento de los de los hombres.