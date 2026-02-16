lunes 16 de febrero de 2026 - Edición Nº4349

Política | 1 ago 2025

Turismo a la baja

Malestar en PBA con Milei por la eliminación del feriado del 12 de octubre

Un intendente criticó la ausencia de fin de semana largo con fines turísticos en esa fecha y desde la administración de Kicillof lo apoyaron: “Nos impacta de lleno”.

Sin fin de semana largo en octubre.
TAGS: TURISMO, FERIADO, 12 DE OCTUBE

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar el feriado del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En declaraciones a Radio Provincia, Martínez apoyó el reclamo del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien reclamó una modificación de feriados, a fin de que se genere un fin de semana largo con fines turísticos en esa fecha.

De acuerdo al calendario oficializado por el Gobierno, el 12 de octubre que cae domingo, no se trasladó a ningún otro día como sucedía en los últimos años.

“Dejar de lado este año el feriado del 12 de octubre, es el segundo de impacto económico para la Provincia después del carnaval”, advirtió la funcionaria bonaerense, y graficó: “A nosotros eso nos impacta de lleno”.

Consultada sobre el movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires, dijo que “se observa una baja tanto en el consumo como en la ocupación”.

“Lo vimos en verano como en los fines de semana largo de junio, donde hubo un 25 % menos de consumo, eso es tremendo para quienes viven de la actividad turística”, detalló.

Antes de finalizar, se refirió a los desbarajustes en la balanza turística, y explicó que “por cada turista extranjero que llega, se van dos argentinos al exterior”.

“Hay alerta en empresarios, pymes y prestadores porque es una actividad que está parada. Son familias que se quedan sin sus ingresos y no hay ningún otro sector de la economía que esté creciendo, esto a largo plazo es una tragedia”, cerró.

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
Más Noticias