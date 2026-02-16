Malestar en PBA con Milei por la eliminación del feriado del 12 de octubre

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, cuestionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar el feriado del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

En declaraciones a Radio Provincia, Martínez apoyó el reclamo del intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien reclamó una modificación de feriados, a fin de que se genere un fin de semana largo con fines turísticos en esa fecha.

De acuerdo al calendario oficializado por el Gobierno, el 12 de octubre que cae domingo, no se trasladó a ningún otro día como sucedía en los últimos años.

Reiteramos el pedido al Gobierno para que haya fin de semana largo en octubre, ante el agravamiento de la situación del sector turístico. Hoy más que nunca: necesitamos TRABAJAR. pic.twitter.com/Gdw2gCkpGc — Gustavo Barrera (@BarreraGusOk) July 31, 2025

“Dejar de lado este año el feriado del 12 de octubre, es el segundo de impacto económico para la Provincia después del carnaval”, advirtió la funcionaria bonaerense, y graficó: “A nosotros eso nos impacta de lleno”.

Consultada sobre el movimiento turístico en la provincia de Buenos Aires, dijo que “se observa una baja tanto en el consumo como en la ocupación”.

“Lo vimos en verano como en los fines de semana largo de junio, donde hubo un 25 % menos de consumo, eso es tremendo para quienes viven de la actividad turística”, detalló.

Antes de finalizar, se refirió a los desbarajustes en la balanza turística, y explicó que “por cada turista extranjero que llega, se van dos argentinos al exterior”.

“Hay alerta en empresarios, pymes y prestadores porque es una actividad que está parada. Son familias que se quedan sin sus ingresos y no hay ningún otro sector de la economía que esté creciendo, esto a largo plazo es una tragedia”, cerró.