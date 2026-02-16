Récord de vistas: Es furor el streaming del Conicet desde el fondo del mar

En el marco de la expedición Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata, Talud Continental IV supera todas las expectativas con récords en audiencia digital.

El streaming del Conicet alcanzó un pico de 51.821 espectadores en vivo, posicionándose por encima de canales de televisión tradicionales como TN (51.251), C5N (36.157) y La Nación+ (20.211).

Otros reportes también confirman cifras similares, cerca de los 52.000 espectadores en simultáneo.

La transmisión a 3.000 metros de profundidad también superó las plataformas políticas y de entretenimiento: entre 400.000 y hasta más de 500.000 visualizaciones totales en una semana.

Fue particular la comparación con el streaming libertario denominado “La Misa de Carajo”, duplicando en vistas.

Además, se ubicó muy por encima de Luzu TV y Olga, las plataformas de streaming más conocidas.