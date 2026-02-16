Perdió el control del auto y provocó una tragedia en una estación de servicio de San Fernando

Una verdadera tragedia sucedió en las últimas horas en una estación de servicio de San Fernando adonde un hombre perdió el control de su auto, chocó contra otros dos a gran velocidad y provocó la muerte de una mujer.

El incidente vial ocurrió el miércoles pasadas las 17 horas en la estación Shell ubicada sobre el Acceso Norte, Ramal Tigre, y una cámara de seguridad de allí captó la terrible secuencia.

En las imágenes se ve que el paso descontrolado del Renault Megane gris que conducía Jorge Rivero, el hombre de 60 años de edad que aún no se sabe cómo es que se le fue el automóvil de ese modo, y sobre todo a esa velocidad.

En su paso, el vehículo impacta a un Fiat Mobi en el que estaba sentada María Florencia Villalba, la mujer de 33 que salió despedida del auto cuando todos frenaron su marcha al chocar contra los pilares colocados en los alrededores del shop de la estación.

El video muestra el cuerpo de Villalba, quien residía en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense norte, saliendo despedido del auto, golpeando contra los pilares y quedando tendido en la vereda, y las imágenes se interrumpen cuando uno de los empleados corre para asistirla.

Con el paso de las horas se supo que la mujer sufrió múltiples fracturas en su cuerpo, pero además graves lesiones en su cráneo, con pérdida de masa encefálica que a la postre resultaría fatal.

Rivero, por su parte, fue trasladado a un centro de salud debido a los golpes sufridos y sobre él pesa una causa cuya carátula es de “homicidio culposo” por la UFI descentralizada de San Fernando, que investiga este extraño hecho.

Vale decir que al conductor se le practicó un test de alcoholemia y el mismo dio resultado negativo, por lo que se busca dilucidar qué sucedió, aunque todo aparenta ser una descompensación con resultados extremadamente graves.