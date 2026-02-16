Residencias: Deben volver a rendir 141 médicos y el 90 % son extranjeros

El comité de expertos, encargado de evaluar la validez de las altas notas obtenidas en el examen único de ingreso a residencias, determinó que existe congruencia académica en 127 ingresantes, de los cuales 110 pertenecen a universidades argentinas y 17 provienen de universidades de otros países de la región. Esto significa que el 47 % de los profesionales sometidos a revisión no tendrá que volver a rendir el examen para validar su puntaje.

Por el contrario, el Ministerio de Salud precisó que 141 profesionales deberán volver a rendir el examen escrito el próximo 7 de agosto, ya que no se pudo constatar la coherencia académica de acuerdo a los criterios técnicos aprobados mediante la Resolución 2303/2025, publicada en el Boletín Oficial.

De este total, 8 ingresantes son egresados de universidades argentinas y 133, realizaron sus estudios en universidades extranjeras.

A fin de cumplir con el cronograma que establece el inicio de las residencias el 1 de septiembre, el comité evaluó en tiempo y forma los 268 casos en los que los aspirantes habían obtenido 86 puntos o más. En el día de la fecha, todos los ingresantes, cuyas notas se encontraban en revisión, recibirán una notificación a través de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento en Salud, informando sobre la resolución tomada en cada caso.

Para constatar la validez de los puntajes se tuvo en cuenta la nota del examen, el promedio académico personal, el rendimiento histórico de su universidad y el reconocimiento internacional de la institución formadora. El objetivo es asegurar que el orden de mérito para el acceso a las residencias priorice a aquellos profesionales más idóneos y capacitados. La implementación del proceso contó con el respaldo técnico de la Dirección Nacional de Calidad y Desarrollo del Talento Humano en Salud, y con aportes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano.