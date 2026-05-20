Desde el inicio de su gestión, Kicillof inauguró 265 establecimientos escolares

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Chacabuco la inauguración de los nuevos edificios de la Escuela de Educación Artística (EEA) N°1 y del Jardín Maternal N°1, junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente local, Darío Golía. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó patrulleros para fortalecer la prevención del delito en el municipio.

En ese marco, Kicillof destacó: “Este es un día muy importante para la provincia de Buenos Aires porque estamos inaugurando dos edificios escolares que traerán más y mejores oportunidades para las familias de Chacabuco”. “No es casualidad, sino el fruto de las prioridades que nos fijamos desde el primer día: con la escuela artística y el jardín hemos alcanzado ya los 265 nuevos establecimientos educativos”, agregó.

La construcción de la sede de la EEA N°1 demandó una inversión de $ 410 millones y brindará mejores condiciones de aprendizaje a sus 135 alumnos y alumnas. Junto a este establecimiento, también se finalizó el edificio para el nuevo Jardín Maternal N°1, conformando un nuevo polo educativo en el barrio Alcira de la Peña.

#chacabuco 🗣️ Desde el inicio de su gestión, Kicillof inauguró 265 establecimiento escolares: “No es casualidad”



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Además, se pusieron en funcionamiento nuevos patrulleros para fortalecer la prevención y el combate del delito en el distrito. Desde el inicio de la gestión, Chacabuco recibió 13 nuevos móviles policiales. “Cuando nos quitaron ilegalmente los fondos para fortalecer la seguridad, tomamos la decisión de no quedarnos de brazos cruzados”, expresó el Gobernador y añadió: “Mientras seguimos reclamando los recursos que nos corresponden por ley, hacemos un gran esfuerzo para seguir equipando a la Policía y sumando a los agentes que se necesitan en cada uno de los 135 municipios”.

Al respecto, Alonso resaltó que “no venimos con anuncios para mejorar la seguridad, sino con hechos concretos: el trabajo conjunto entre la Provincia y el municipio nos permiten hoy sumar cuatro nuevos patrulleros y sumar 14 efectivos policiales que vuelven a Chacabuco para llevar tranquilidad a los vecinos y vecinas del lugar donde nacieron”.

En el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, Kicillof y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, entregaron 170 nuevas escrituras a familias del distrito. Con esta entrega, se alcanzan los 896 títulos de propiedad gratuitos otorgados por el gobierno provincial.

“En esta jornada podemos ver cómo los bonaerenses se ponen contentos por el progreso propio, pero también por el de sus vecinos. Este programa viene a reconocer esa solidaridad y a traer la seguridad jurídica que consagra el esfuerzo de miles de familias que no habían podido acceder a la escritura de sus casas”, sostuvo Mena.

Por su parte, el intendente Golía remarcó: “La presencia del Gobernador nos llena de alegría y de ganas de seguir trabajando juntos para concretar obras tan esperadas por todo Chacabuco”. “A la inauguración de la escuela y el jardín, se suman recursos para fortalecer la seguridad y escrituras gratuitas para que muchas familias tengan la tranquilidad de la casa propia y puedan seguir concretando sus proyectos de vida”, dijo.

“Aquí en Chacabuco había familias que esperaron sus escrituras durante más de 20 años y hoy es el Estado provincial el que llega para darles una respuesta que les cambia sus perspectivas de futuro”, sostuvo Kicillof y concluyó: “Eso es lo que vamos a defender el 7 de septiembre en las urnas: que se reconozcan los derechos a los jubilados, los trabajadores y todo el pueblo bonaerense”.

Por último, se distribuyó equipamiento para 18 instituciones educativas que brindan el servicio alimentario escolar a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, y se entregaron 40 bicicletas para fortalecer el programa municipal “Cicloturismo Solidario”, en una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la diputada provincial Micaela Olivetto; los intendentes de Alberti, Germán Lago; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de Bragado, Sergio Barenghi; el presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, Diego Videla; su par de Chacabuco, Tomás Domínguez; las concejalas Karina Geloso y Julieta Garello; el concejal Santiago Carnaghi; los dirigentes Julián Domínguez, Simón Ochandio y Rosana Chielli; y el subjefe de la Policía provincial, Leandro María Sarlo.