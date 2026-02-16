Otras 21 líneas del AMBA se suman a la apertura a más medios de pago

Más líneas de colectivo que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se suman al sistema de pagos abiertos del transporte público para que el usuario pueda elegir cómo pagar sus pasajes:

---) Líneas de jurisdicción nacional: 136, 163 y 182

---) Líneas de jurisdicción provincial: 236, 245, 269, 394, 395, 441 y 443

---) Líneas de jurisdicción municipal: 501B y 503 (Pilar); 540, 542, 548, 550, 551, 552 y 553 (Lomas de Zamora); 634 (Morón), 741 (José C. Paz)

Se puede pagar con:

-Tarjetas de débito, crédito y prepaga sin contacto Visa y Mastercard.

-Celulares y relojes con tecnología NFC que tengan asociadas esas tarjetas.

-Tarjeta SUBE física o digital.

-Código QR generado desde la billetera electrónica BNA+ o la app SUBE.

El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, sin importar el medio de pago que utilices.

Además, continúan vigentes los beneficios locales definidos por cada jurisdicción y los descuentos por combinación entre colectivos si se paga con SUBE física o digital.

¿Cómo pagar?

Para pagar con tarjeta, celu o reloj, hacé como siempre: avisale al chofer hasta dónde vas y apoyá el medio elegido al validador, debajo de la pantalla, donde dice “Acercá tu tarjeta”.

Si preferís pagar con QR, luego de indicar tu destino tenés que generar el código desde la billetera BNA+ o la app SUBE y apuntar la pantalla de tu celular hacia el lector (cámara que se encuentra en la parte inferior del dispositivo de cobro), de modo tal que pueda ser escaneado.

El sistema de pagos abiertos ya funciona en:

AMBA

Líneas de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires: 30 líneas de jurisdicción CABA (4, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151).

Líneas de jurisdicción nacional: 1,2, 8, 9, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 28 29, 31, 37, 41, 53, 56, 67, 70, 71, 80, 85, 91, 92, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 114, 117, 123, 124, 126, 129, 134, 135, 136, 143, 145, 146, 150, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 178, 181, 182, 185 y 188.

Líneas de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires: 203, 205, 236, 245, 252, 269, 271,283, 288, 299, 311, 312, 314, 322, 324, 327, 329, 336, 338, 354, 373, 384, 392, 394, 395, 406, 422, 441 y 443 y en las municipales 500 (General Rodríguez), 501B y 503 (Pilar), 501G (Moreno), 503A (Merlo), 501E, 504C y 505 (Florencio Varela), 523 (Lanús), 540, 542, 548, 550, 551, 552, 553 (Lomas de Zamora), 570 (Avellaneda), 583 (Quilmes), 634 (Morón) y 741 (José C. Paz).

Tornquist, Tandil, Azul y Mar del Plata: líneas municipales.

Santa Fe: líneas municipales de Rosario y Rafaela y líneas interjurisdiccionales 910 y 915 (que unen Rosario con San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires).

Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María y Villa Allende: líneas municipales.

Ciudad de Mendoza y San Rafael: líneas provinciales.

Ciudad de San Luis: líneas municipales.

San Miguel de Tucumán: líneas municipales.

Jujuy: líneas provinciales 3A, 6, 8, 8A, 8B, 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 15, 15A, 20, 25, 25A, 25B, 25C, 45, 45A, 47, 50, 50A, 52, 60, 91 y 92.

Neuquén: líneas municipales de la capital y línea provincial 2 (que une San Martín de los Andes con Junín de los Andes).

San Martín de los Andes: líneas municipales.

Bariloche: líneas municipales.