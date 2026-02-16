Cavallo jactancioso: “Acerté sobre que habría un salto cambiario”

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, publicó un análisis en el que reivindicó su predicción de que la salida del cepo cambiario no sería necesariamente inflacionaria, pero admitió haberse equivocado en su optimismo sobre la consolidación de la estabilidad y el crecimiento económico.

“Acerté sobre que habría un salto cambiario que no necesariamente provocaría aceleración inflacionaria, es decir que no habría traspaso a precios (pass through) significativo. Pero no acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, enfatizó a través de su blog personal.

De acuerdo a las declaraciones citadas por Noticias Argentinas, el exfuncionario menemista y delarruista explicó que los efectos positivos que esperaba, como una mayor reducción del riesgo país y un mejor acceso al financiamiento, aún no se han producido.

La razón, según su análisis, es doble: por un lado, “aún no se ha eliminado todo el cepo”, ya que persisten restricciones para las empresas, y por otro, “no hay suficiente (confianza) para las empresas”.

Acto seguido, cuestionó la “falta de claridad sobre los instrumentos y los tiempos”, lo que se percibe como “discreción en el manejo monetario” en lugar de un sistema basado en reglas claras, una idea que, según él, es fundamental en el pensamiento liberal.

Finalmente, el extitular del Palacio de Hacienda advirtió sobre el riesgo de un peso sobrevaluado y reiteró que para consolidar la estabilización es fundamental avanzar hacia la eliminación completa de todas las restricciones cambiarias y financieras, y establecer un sistema de competencia de monedas con reglas transparentes.