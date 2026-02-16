Psicología de la valija: ¿Cómo arman su equipaje los argentinos?

Listo, llegó uno de los momentos cruciales del viaje, el de preparación, es tiempo de armar la valija ¿Qué llevamos y que no? Esa es la gran pregunta. Ahora bien, ¿son estratégicos los argentinos, son despreocupados o son impulsivos al momento de hacer la valija?

Para conocer un poco más sobre esos perfiles tan característicos es que Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, realizó un estudio que tuvo destacadas revelaciones.

“Cada viajero es único, y al momento de preparar la valija lo demuestran claramente. Están los que viajan prácticamente con lo puesto y los que se llevan hasta las almohadas, los que planifican su valija con un mes de antelación y los que la preparan 15 minutos antes”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Y completó: “Es muy divertido e interesante ver todos los perfiles que podemos encontrarnos en un momento que para unos puede ser trascendental y para otros intrascendente como el momento de la preparación de la valija”.

Los planificadores estratégicos (32 %): hacen listas con la ropa, artículos de perfumería, entretenimiento y encima las revisan constantemente. Son los que pesan las valijas para hacer el check-in sin contratiempos e incluso dejan espacio para los souvenirs que van a comprar.

Precavido(a) con experiencia (26,3 %): son los que llevan de todo, desde la campera impermeable y el paraguas por si llueve, hasta un kit de costura por si se descose alguna prenda. Son una tienda andante. Si alguien necesita algo, ellos lo tienen.

Los relajados, despreocupados y zen (18 %): viajan con mochila o equipaje de mano, dos remeras, un pantalón y mucha paz interior. Uno los mira y se pregunta ¿cómo hacen? Pero para ellos, menos es más.

Fashionista internacional (14,4 %): eligen cada conjunto como si fueran modelos de una tapa de revista. Un cambio de ropa para desayunar, otro para almorzar, uno para ir a la playa otro para salir de playa, y ni hablar de la preparación para la noche, producción total para cada selfie.

Impulsivo(a): Ponen lo primero que ven y esperan que todo salga bien. “¿Ropa de invierno? ¿En el desierto? ¡Uno nunca sabe...!”.



