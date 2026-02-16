Espectáculos | 2 ago 2025
Escapadas
Psicología de la valija: ¿Cómo arman su equipaje los argentinos?
Una encuesta revela los sorprendentes y diversos hábitos de los viajeros locales al empacar. Desde el planificador meticuloso hasta el impulsivo de último minuto.
Listo, llegó uno de los momentos cruciales del viaje, el de preparación, es tiempo de armar la valija ¿Qué llevamos y que no? Esa es la gran pregunta. Ahora bien, ¿son estratégicos los argentinos, son despreocupados o son impulsivos al momento de hacer la valija?
Para conocer un poco más sobre esos perfiles tan característicos es que Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, realizó un estudio que tuvo destacadas revelaciones.
“Cada viajero es único, y al momento de preparar la valija lo demuestran claramente. Están los que viajan prácticamente con lo puesto y los que se llevan hasta las almohadas, los que planifican su valija con un mes de antelación y los que la preparan 15 minutos antes”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
Y completó: “Es muy divertido e interesante ver todos los perfiles que podemos encontrarnos en un momento que para unos puede ser trascendental y para otros intrascendente como el momento de la preparación de la valija”.
Los planificadores estratégicos (32 %): hacen listas con la ropa, artículos de perfumería, entretenimiento y encima las revisan constantemente. Son los que pesan las valijas para hacer el check-in sin contratiempos e incluso dejan espacio para los souvenirs que van a comprar.
Precavido(a) con experiencia (26,3 %): son los que llevan de todo, desde la campera impermeable y el paraguas por si llueve, hasta un kit de costura por si se descose alguna prenda. Son una tienda andante. Si alguien necesita algo, ellos lo tienen.
Los relajados, despreocupados y zen (18 %): viajan con mochila o equipaje de mano, dos remeras, un pantalón y mucha paz interior. Uno los mira y se pregunta ¿cómo hacen? Pero para ellos, menos es más.
Fashionista internacional (14,4 %): eligen cada conjunto como si fueran modelos de una tapa de revista. Un cambio de ropa para desayunar, otro para almorzar, uno para ir a la playa otro para salir de playa, y ni hablar de la preparación para la noche, producción total para cada selfie.
Impulsivo(a): Ponen lo primero que ven y esperan que todo salga bien. “¿Ropa de invierno? ¿En el desierto? ¡Uno nunca sabe...!”.