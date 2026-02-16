Importante alza en la exportación de genética en la cadena avícola

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación informó que las exportaciones de aves vivas y huevos fértiles certificadas por SENASA, mostraron durante la primera mitad del año un marcado aumento en relación al primer semestre de 2024, alcanzando un total de 2,73 millones de aves (crecimiento en volumen de 137 %).

El valor total exportado fue de 1,9 millones de dólares FOB, lo que significa un incremento de 91 % si se lo compara con el valor para el mismo período 2024. Los envíos de aves vivas y material reproductivo se realizaron principalmente a México, Paraguay y Uruguay.

La Argentina posee un status sanitario que lo certifica como libre de Influenza Aviar y Newcastle, lo que sumado a la existencia de compartimentos de genética certificados por SENASA, le permite exportar a diversos países con la sanidad como diferencial.

Cabe destacar que la existencia de compartimentos de genética libres de Influenza Aviar y Newcastle constituye una herramienta contemplada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para la exportación de aves vivas y huevos fértiles y que en Argentina ha sido reglamentada por la Resolución SENASA 484/2017.

Por su parte, las importaciones de genética de reproductoras livianas – aquellas que se usan para la cadena ovoavícola - presentan un incremento de 32% comparando el primer semestre 2025 con su equivalente 2024.

Dicho crecimiento se da en respuesta al crecimiento del stock de gallinas ponedoras, consecuente con la fuerte demanda de huevos de consumo en el mercado local que supera los 362 huevos por persona por año.

